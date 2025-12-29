Ovo se neće svidjeti Ukrajini! Stigla reakcija Rusije nakon sastanka Trumpa i Zelenskog

Kremlj je u ponedjeljak rekao da Ukrajina treba povući svoje vojnike iz dijelova Donbasa koje i dalje drži ako želi mir te da će izgubiti još više teritorija ako se ne postigne dogovor.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov američki kolega Donald Trump su razgovarali u nedjelju uoči Trumpovog sastanka s ukrajinski predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je planiran još jedan telefonski razgovor veoma skoro.

Peskov je odbio komentirati ideju o slobodnoj gospodarskoj zoni u Donbasu ili sudbinu nuklearne elektrane Zaporižja, kojom upravlja Rusija, rekavši da Kremlj to smatra neprimjerenim.

Na pitanje o komentarima Putinovog savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova koji je rekao da Ukrajina treba donijeti brzu odluku o teritoriju u Donbasu, Peskov je odgovorio da Kijev treba povući vojsku iz dijelova regije kojima i dalje upravlja.

"Govorimo o povlačenju oružanih snaga režima iz Donbasa", kazao je Peskov.

Na pitanje o tome odnosi li se to i na Zaporišku i Hersonsku oblast, odbio je govoriti o pojedinostima.

Rusija trenutno upravlja petinom Ukrajine, uključujući Krim koji je anektirala 2014., oko 90 posto Donbasa, 75 posto Zaporiške i Hersonske oblasti te manje dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjipropetrovske oblasti, prema ruskim procjenama.

Moskva svojata Donbas, Zaporišku i Hersonsku oblast iako većina država te regije smatra dijelom Ukrajine.

Peskov je rekao da se ne razmatra telefonski razgovor između Putina i Zelenskog.

