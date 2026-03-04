Strahuju od priljeva izbjeglica iz Irana: Pripremili su tri moguća scenarija

Turska je izradila tri plana za izvanredne situacije u slučaju mogućeg priljeva izbjeglica iz susjednog Irana, potvrdio je u srijedu turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftci. Također, dodao je kako na tri granična prijelaza s Iranom trenutačno nema neuobičajenih kretanja, piše Reuters.

Tri moguća scenarija

Prvi plan predviđa upravljanje mogućim migrantskim valom s iranske strane granice, drugi uspostavu tampon-zona ako se kretanje ne bude moglo zaustaviti, a treći kontrolirano puštanje ljudi u Tursku, pojasnio je ministar. Dodao je da su pripremili šatorska naselja i objekte za privremeni smještaj koji može primiti do 90 tisuća ljudi.

Stotine Iranaca prešle u Tursku

Kako javlja Reuters, u ponedjeljak su stotine Iranaca prešle granicu i ušle u Tursku, a navodno su i drugi čekali na prelazak. Ciftci je rekao da su turske vlasti obaviještene da Iran ograničava izlazak iz zemlje vlastitim građanima, dok istovremeno dopušta odlazak turskim državljanima i državljanima trećih zemalja.

Prema podatcima koje je iznio turski ministar, od 1. do 3. ožujka u Tursku je ušlo otprilike 5010 ljudi, dok je iz nje izašlo 5495 osoba.

