IZVANREDNA SITUACIJA /

Strahuju od priljeva izbjeglica iz Irana: Pripremili su tri moguća scenarija

Foto: Ali IHSAN OZTURK/AFP/Profimedia/Ilustracija

Turski ministar tvrdi kako na tri granična prijelaza s Iranom trenutačno nema neuobičajenih kretanja

4.3.2026.
19:24
Franka Kopilaš
Ali IHSAN OZTURK/AFP/Profimedia/Ilustracija
Turska je izradila tri plana za izvanredne situacije u slučaju mogućeg priljeva izbjeglica iz susjednog Irana, potvrdio je u srijedu turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftci. Također, dodao je kako na tri granična prijelaza s Iranom trenutačno nema neuobičajenih kretanja, piše Reuters.

Tri moguća scenarija

Prvi plan predviđa upravljanje mogućim migrantskim valom s iranske strane granice, drugi uspostavu tampon-zona ako se kretanje ne bude moglo zaustaviti, a treći kontrolirano puštanje ljudi u Tursku, pojasnio je ministar. Dodao je da su pripremili šatorska naselja i objekte za privremeni smještaj koji može primiti do 90 tisuća ljudi.

Stotine Iranaca prešle u Tursku

Kako javlja Reuters, u ponedjeljak su stotine Iranaca prešle granicu i ušle u Tursku, a navodno su i drugi čekali na prelazak. Ciftci je rekao da su turske vlasti obaviještene da Iran ograničava izlazak iz zemlje vlastitim građanima, dok istovremeno dopušta odlazak turskim državljanima i državljanima trećih zemalja. 

Prema podatcima koje je iznio turski ministar, od 1. do 3. ožujka u Tursku je ušlo otprilike 5010 ljudi, dok je iz nje izašlo 5495 osoba.

POGLEDAJTE VIDEO: Iranci u Hrvatskoj slave rat: 'Trebat će 30 godina da se izgradi što je uništeno'

IranTurskaIzbjegliceGranicaGranični Prijelaz
najčitanije
