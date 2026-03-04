Prosidba koja je zaludila svijet: Prva tenisačica svijeta rekla 'Da'!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naša današnja slika dana donosi prosidbu godine! Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, zaručila se uoči početka turnira u Indian Wells.

Njezin partner, brazilski poduzetnik grčkih korijena Georgios Frangulis, zaprosio ju je i na ruku joj stavio dijamantni zaručnički prsten. Sretne vijesti Sabalenka je podijelila na društvenim mrežama, a objava je u vrlo kratkom roku prikupila tisuće lajkova i čestitki obožavatelja iz cijelog svijeta.