FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
slika dana /

Prosidba koja je zaludila svijet: Prva tenisačica svijeta rekla 'Da'!

Naša današnja slika dana donosi prosidbu godine! Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, zaručila se uoči početka turnira u Indian Wells.

Njezin partner, brazilski poduzetnik grčkih korijena Georgios Frangulis, zaprosio ju je i na ruku joj stavio dijamantni zaručnički prsten. Sretne vijesti Sabalenka je podijelila na društvenim mrežama, a objava je u vrlo kratkom roku prikupila tisuće lajkova i čestitki obožavatelja iz cijelog svijeta.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.3.2026.
20:35
Sportski.net
Aryna SabalenkaProsidba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx