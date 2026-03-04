FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FUJAIRAH /

Strašne scene: Tenisači morali bježati s terena usred iranskog napada

Strašne scene: Tenisači morali bježati s terena usred iranskog napada
×
Foto: Ruslan Nassyrov/Alamy/Profimedia

ATP je isprva odgodio igru do kraja dana, nakon čega je otkazao ostatak ovotjednog turnira, kao i još jedan Challenger Tour turnir u Fujairahu planiran za sljedeći tjedan

4.3.2026.
9:07
Sportski.net
Ruslan Nassyrov/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Strašne scene dolaze nam iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje su igrači uslijed iranske odmazde morali pobjeći s terena na ATP Challenger turniru nakon što je iranski napad dronom izazvao požar na naftnom terminalu udaljenom oko 10 kilometara.

Dva meča prekinuta su u Fujairahu – koji se nalazi oko 90 milja istočno od Dubaija – nedugo nakon što je gradska luka bila meta napada u utorak ujutro, prenosi BBC.

Prijenos uživo na internetskoj stranici ATP-a prikazao je kako Japanac Hayato Matsuoka i Rus Daniil Ostapenkov, zajedno s glavnim sucem i linijskim sucima, bježe s terena početkom trećeg seta.

Moglo se čuti kako dužnosnici turnira viču upute da se napusti teren.

"Nadležne službe reagirale su na požar koji je izbio u naftnoj industrijskoj zoni Fujairaha, a koji je nastao uslijed pada krhotina nakon uspješnog presretanja drona sustavima protuzračne obrane“, navodi se u priopćenju Ureda za medije Vlade Fujairaha.

ATP je isprva odgodio igru do kraja dana, nakon čega je otkazao ostatak ovotjednog turnira, kao i još jedan Challenger Tour turnir u Fujairahu planiran za sljedeći tjedan.

"Sigurnost i dobrobit naših igrača i osoblja turnira naš su najviši prioritet. Igrači ostaju na lokaciji i pruža im se puna podrška, uz osiguran smještaj i sve neposredne potrebe dok se razmatraju daljnji planovi putovanja. Ostajemo u bliskom kontaktu s lokalnim vlastima i organizatorima turnira te ćemo nastaviti pružati podršku igračima dok ne budu mogli sigurno putovati“, poručili su iz ATP-a, čije riječi prenosi BBC.

POGLEDAJTE VIDEO: Jadranski derbi pod posebnim povećalom: Tko ispada iz borbe za trofej?

Atp Challenger
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx