Strašne scene: Tenisači morali bježati s terena usred iranskog napada

Strašne scene dolaze nam iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje su igrači uslijed iranske odmazde morali pobjeći s terena na ATP Challenger turniru nakon što je iranski napad dronom izazvao požar na naftnom terminalu udaljenom oko 10 kilometara.

Dva meča prekinuta su u Fujairahu – koji se nalazi oko 90 milja istočno od Dubaija – nedugo nakon što je gradska luka bila meta napada u utorak ujutro, prenosi BBC.

Prijenos uživo na internetskoj stranici ATP-a prikazao je kako Japanac Hayato Matsuoka i Rus Daniil Ostapenkov, zajedno s glavnim sucem i linijskim sucima, bježe s terena početkom trećeg seta.

Moglo se čuti kako dužnosnici turnira viču upute da se napusti teren.

"Nadležne službe reagirale su na požar koji je izbio u naftnoj industrijskoj zoni Fujairaha, a koji je nastao uslijed pada krhotina nakon uspješnog presretanja drona sustavima protuzračne obrane“, navodi se u priopćenju Ureda za medije Vlade Fujairaha.

ATP je isprva odgodio igru do kraja dana, nakon čega je otkazao ostatak ovotjednog turnira, kao i još jedan Challenger Tour turnir u Fujairahu planiran za sljedeći tjedan.

"Sigurnost i dobrobit naših igrača i osoblja turnira naš su najviši prioritet. Igrači ostaju na lokaciji i pruža im se puna podrška, uz osiguran smještaj i sve neposredne potrebe dok se razmatraju daljnji planovi putovanja. Ostajemo u bliskom kontaktu s lokalnim vlastima i organizatorima turnira te ćemo nastaviti pružati podršku igračima dok ne budu mogli sigurno putovati“, poručili su iz ATP-a, čije riječi prenosi BBC.

