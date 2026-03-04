FREEMAIL
PLJUŠTE REAKCIJE

Najbolja svjetska tenisačica objavila veliku vijest: Javili se Đokovići, Vonn i drugi

Najbolja svjetska tenisačica objavila veliku vijest: Javili se Đokovići, Vonn i drugi
Foto: William WEST/AFP/Profimedia

'Ti i ja zauvijek', napisala je Sabalenka

4.3.2026.
8:57
Sportski.net
William WEST/AFP/Profimedia
Prva tenisačica svijeta Arina Sabaljenka objavila je na Instagramu da se zaručila sa svojim dečkom, Brazilcem Georgiosom Frangulisom

Arina je objavila video na kojem je iznenađena i oduševljena Brazilčevim potezom koji se spustio na jedno koljeno i uručio joj zaručnički prsten. "Ti i ja zauvijek", napisala je Sabalenka. U komentarima su joj čestitali i Novak i Jelena Đoković, Lindsey Vonn, Paula Badosa i brojni drugi. 

 

 

 

 

Sabalenka je javno otkrila njihovu romansu u svibnju 2024., podijelivši zajedničku fotografiju nakon što je izgubila od Ige Światek na Italian Openu. To se dogodilo dva mjeseca nakon što je umro njezin bivši dečko, bjeloruska hokejaška zvijezda Konstantin Koltsov.

Rođen u Brazilu, Frangulis je osnivač brenda superhrane Oakberry, koji je sponzorirao Haas F1 tim i sklopio partnerstvo sa Sabalenkom nakon što je započela romansa, a ona je za taj brend kreirala vlastitu zdjelu acai bowla. Studirao je pravo prije nego što je postao poduzetnik i ima snažan interes za moto sport, te je vozio u 128 utrka brazilskog Porsche 911 GT3 Cupa.

Arina SabalenkaAryna SabalenkaZarukeNovak đoković
komentara
