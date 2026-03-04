FREEMAIL
NIŠTA NE PREPUŠTAJU SLUČAJU

Serija potresa zatresla susjede: Najjači bio 4,5 po Richteru, gradonačelnik naredio zatvaranje škola

Serija potresa zatresla susjede: Najjači bio 4,5 po Richteru, gradonačelnik naredio zatvaranje škola
×
Foto: EMSC

Potresi su česti na Siciliji, a Etna redovito erumpira te je pod stalnim nadzorom

4.3.2026.
12:35
Hina
EMSC
Nekoliko potresa pogodilo je područje oko vulkana Etne na talijanskom otoku Siciliji, a najjači je bio magnitude 4,5 po Richteru, rekao je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju u srijedu, no nije zabilježena veća šteta.

Prema prvotnim izvješćima, nije nastala veća šteta, ali je nekoliko škola zatvoreno iz predostrožnosti.

Etna je najveći aktivan vulkan u Europi, a viši je od 3300 metara.

Do najjačeg potresa je došlo nedugo nakon sedam sati ujutro, a osjetio se i u gradu Cataniji u podnožju vulkana, gdje živi 300.000 ljudi.

Gradonačelnik Enrico Trantino je naredio privremeno zatvaranje škola. Nastava je otkazana i u drugim mjestima.

Međutim, zračna luka u gradu je ostala otvorena.

Potresi su česti na Siciliji, a Etna redovito erumpira te je pod stalnim nadzorom.

Erupcije u pravilu pružaju spektakularan prizor i privlače mnoge promatrače.

Italija Sicilija Potres škole
