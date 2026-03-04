Poznati trener najavljuje iznenađenje: 'Kup je vrag, iskusni su to igrači, iako bauštelci'

Na Maksimiru je povijesni dan za amaterski nogometni klub iz Velike Gorice. Četvrtoligaš NK Kurilovec stiže u goste Dinamu u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa.

Tisuću navijača Kurilovca stiže na južnu tribinu Maksimirskog stadiona. Iskusni trener Vjeran Simunić koji u svom CV-u ima 45 klubova, najavio nam je derbi Hajduka i Dinama, a usput se dotaknuo i Dinamove kup utakmice s Kurilovcem te oduševio svojom izjavom.

"Kup je uvijek vrag, tko vam može garantirati da se Dinamu ne dogodi Dugo Selo ili Naftaš? Za Dinamo će igrati brojni mladi igrači, Kurilovec ima iskusne igrače, iako su bauštelci, u jednoj utakmici je sve moguće. Kup je vrag, ne samo u Hrvatskoj. Ispadali su velikani od amatera i u Španjolskoj i u Engleskoj. To je mentalitet kupa, može svako izdržati do penala", kazao nam je Simunić.

Cijeli intervju s Vjeranom Simunićem pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Jadranski derbi pod posebnim povećalom: Tko ispada iz borbe za trofej?