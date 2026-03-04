FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE JE MOGUĆE /

Poznati trener najavljuje iznenađenje: 'Kup je vrag, iskusni su to igrači, iako bauštelci'

Poznati trener najavljuje iznenađenje: 'Kup je vrag, iskusni su to igrači, iako bauštelci'
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vjeran Simunić o utakmici Dinamo - Kurilovec u Kupu

4.3.2026.
12:30
Dominik Franculić
Matija Habljak/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Maksimiru je povijesni dan za amaterski nogometni klub iz Velike Gorice. Četvrtoligaš NK Kurilovec stiže u goste Dinamu u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa.

Tisuću navijača Kurilovca stiže na južnu tribinu Maksimirskog stadiona. Iskusni trener Vjeran Simunić koji u svom CV-u ima 45 klubova, najavio nam je derbi Hajduka i Dinama, a usput se dotaknuo i Dinamove kup utakmice s Kurilovcem te oduševio svojom izjavom. 

"Kup je uvijek vrag, tko vam može garantirati da se Dinamu ne dogodi Dugo Selo ili Naftaš? Za Dinamo će igrati brojni mladi igrači, Kurilovec ima iskusne igrače, iako su bauštelci, u jednoj utakmici je sve moguće. Kup je vrag, ne samo u Hrvatskoj. Ispadali su velikani od amatera i u Španjolskoj i u Engleskoj. To je mentalitet kupa, može svako izdržati do penala", kazao nam je Simunić.

Cijeli intervju s Vjeranom Simunićem pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Jadranski derbi pod posebnim povećalom: Tko ispada iz borbe za trofej?

Hrvatski KupDinamoVelika Gorica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx