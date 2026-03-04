Legendarni Kaka: 'Kada gledate Modrića, mislite da on može igrati još dvije ili tri godine'

Legendarni brazilski veznjak Kaka nedavno je dao veliki intervju za talijansku Gazzettu dello Sport. U njemu je razgovarao o svom putu nakon karijere, stanju u Milanu i brazilskoj reprezentaciji, a mi izdvajamo njegovu izjavu o hrvatskom kapetanu Luki Modriću:

"Lukita je sila prirode. Fantastično je vidjeti što radi po pitanju entuzijazma, liderstva i, naravno, tehnike. Igrao sam s njim u Madridu i poznajem njegov mentalitet. Je li iznenađujuće što je i dalje tako motiviran nakon svih trofeja koje je osvojio? Možda, jer je ljudski izgubiti dio motivacije kad si već sve osvojio. Ali on je nevjerojatan: i dalje želi prenositi svoj nogomet, opominje suigrače, uvijek se bori, ima energiju i osobnost. Njegov doprinos Milanu važan je i na utakmici i na treningu i mislim da njegova prisutnost koristi cijelom talijanskom nogometu", rekao je Kaka, koji je prokomentirao i Modrićevu dugovječnost:

"Znanost danas pomaže sportašima u svakom pogledu, produžuje karijeru, pomaže u oporavku. Ako razmislimo koliko je Luka sada važan za momčad, mislim da može igrati još dvije ili tri godine. No tko zna – tu su fizička forma, odluke igrača, obiteljske potrebe, želja za povratkom kući. Mnogo je faktora, ali kako ga vidim na terenu, vjerujem da može još dugo igrati bez problema", zaključio je legendarni Brazilac.

