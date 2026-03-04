Dinamo favorit na Poljudu: 'Hajduk u Splitu igra u grču. Sjećam se kad smo ih dobili 2-1'

Hajduk i Dinamo u nedjelju od 15.00 na Poljudu, u sklopu 25. kola SHNL-a, igraju najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo ima nakon 24 odigrana kola 54 osvojena boda, sedam više od Hajduka i jasno je kako Splićani moraju pobijediti ako misle ostati u utrci za naslov, realnoj. Nikola Jurčević, bivši igrač i trener Dinama, gost je u Svijetu Plavih portala Net.hr.

Tekstualni prijenos najvećeg derbija hrvatskog nogometa Hajduk - Dinamo u nedjelju od 15.00 pratite na portalu Net.hr.

Popularni Jura tvrdi:

"Mislim da je svakom, neovisno o tome, tu ne pričamo u nekom navijačkom smislu nego nekom tko, realno, gleda neki odnos snage i kvalitete momčadi, mislim da je Dinamo tu u prednosti, a sad ima i veliku bodovnu prednost od sedam bodova. Međutim, derbi na Poljudu će puno tu reći kako će se stvari dalje odvijati. Potpuno je jasno. Hajduk s pobjedom i derbiju protiv Dinama hvata priključak, iako Dinamo ostaje u toj situaciji na +4, što je solidna prednost. Neriješenim ishodom Dinamo drži komfornu razliku, a pobjedom Dinama, u tom slučaju, mogli bi se reći da bi +10 Dinama bilo skoro pa nedostižno za Hajduk, iako ima puno do kraja. Sve je potpuno jasno kad se pogleda na prvi pogled taj derbi. Hajduk u derbiju mora tražiti pobjedu pod svaku cijenu na domaćem terenu, ukoliko se želi vratiti u utrku za prvaka", kaže Nikola Jurčević.

Što očekujete u derbiju, što će biti presudno?

"Derbi je uvijek derbi. Dovoljno je reći derbi. Zna se kako će biti u Splitu na Poljudu. Sjajan abijent, vatrena atmosfera. Hajduk, bez obzira na Dinamovu kvalitetu, također ima svoje adute. Ako pogledamo da je Hajduk momčad u kojoj igraju dva igrača poput Rebića i Livaja, tu je i Šego i Pukštas. Dva igrača i u veznoj liniji. Tako, sve je moguće, troznak".

Što Hajduk mora popraviti u igri da bi parirao Dinamu?

"Mora nekako doći u situaciju da u Splitu nekako izađe iz tog nekog grča koji ih često prati, jer imaju sjajnu podršku navijača, ali nekako u dobrom dijelu utakmica to na terenu do kraja ne prezentiraju. Ima Hajduk s ovim igračima koje sam spomenuo, pa i s ostalima unutarnje snage i ako budu svi na jednom TOP nivou, oni mogu sasvim sigurno parirati Dinamu".

Vaša prognoza utakmice?

"Ne volim prognoze, ali ako trebam nešto reći, reći ću 1-1."

Kojeg derbija se na Poljudu sjećate kao igrač ili kao trener?

"Davno je bilo kad sam bio igrač, sjećam se više kad sam bio trener. Bilo je utakmica koje su bile uspješne. Sjećam se najviše one utakmice u kojoj je Hajduk imao priliku približiti se Dinamu, a mi smo ih pobijedili u Splitu 2-1 i pobjegli u Splitu Hajduku na nedostižnu razliku. S time smo tako reći uzeli titulu. To je bilo sad kad sam zadnji put bio trener."

Na koji način ste igrače pripremali za derbi, razgovorom?

"To je tako, to je normalna stvar. To je jedna utakmica gdje uopće ne treba igrače nešto posebno motivirati, samo je stvar u tome da ih se smiri, da ne podlegnu atmosferi. To je u principu neki recept za izlazak na Poljud".

