Najbolje za dugovječnost: Ovih pet vrsta prehrane dokazano produžuju život

Iako se stručnjaci i javnost često ne mogu složiti oko toga koja je prehrana najbolja, bilo da je riječ o keto, mediteranskoj ili veganskoj, neupitno je da neke od njih donose širok raspon zdravstvenih prednosti. Novo istraživanje sada je izdvojilo glavne kandidate koji bi nam potencijalno mogli dodati i nekoliko godina života.

Tijekom godina, nekoliko se dijeta istaknulo kao najbolje opcije za gubitak kilograma, upravljanje dijabetesom tipa dva, snižavanje kolesterola i, u konačnici, produljenje životnog vijeka. Sada je studija objavljena u časopisu Science Advances potvrdila da se pet vrsta prehrana posebno ističe.

Istraživanje obuhvatilo više od sto tisuća ljudi

Znanstvenici su analizirali podatke više od sto tisuća sudionika britanske Biobanke, prateći njihove redovite prehrambene navike tijekom jednog desetljeća. Rezultate su temeljili na procjeni koliko bi duže mogla živjeti osoba od 45 godina ako se pridržava određenog načina prehrane. Izdvojile su se mediteranska prehrana, dijeta za smanjenje rizika od dijabetesa, DASH dijeta, biljna prehrana i takozvani AHEI indeks.

Prehrana s Harvarda donosi najviše godina

Najimpresivnije rezultate pokazao je AHEI, odnosno Alternativni indeks zdrave prehrane (Alternative Healthy Eating Index). Procjenjuje se da bi muškarci koji slijede ovaj plan mogli produžiti život za 4,3 godine, dok bi žene mogle dobiti dodatne 3,2 godine. Razvijen od strane istraživača s Harvarda, AHEI plan prehrane ocjenjuje različite namirnice i hranjive tvari povezane s niskim rizikom od kroničnih bolesti. Ovaj plan sugerira uključivanje svježeg povrća i voća, cjelovitih žitarica, orašastih plodova, mahunarki, biljnih proteina, ribe i zdravih masnoća u svakodnevnu prehranu.

Mediteranska i biljna prehrana kao provjereni odabir

Mediteranska prehrana, bogata zdravim masnoćama, ribom i povrćem, donijela je dodatne dvije godine života i muškarcima i ženama. Ova se prehrana već dugo hvali zbog značajnih zdravstvenih prednosti, od smanjenja masnoća u tijelu i rizika od dijabetesa do neuroloških poboljšanja. Oni koji su se pridržavali prehrane temeljene na biljnim namirnicama također su zabilježili prosječni procijenjeni dobitak od oko dvije godine. Slično tome, jedna je druga studija otkrila da "zelena" mediteranska prehrana, koja isključuje životinjske proteine, pomaže u sagorijevanju masti čak tri puta brže od tipične zdrave prehrane.

Dijete usmjerene na specifične zdravstvene ciljeve

Značajne dobitke pokazale su i dijete osmišljene za borbu protiv specifičnih stanja. Muškarci koji su slijedili dijetu za smanjenje rizika od dijabetesa, punu hrane bogate vlaknima i s niskim udjelom šećera, dobili su tri godine, dok su žene dobile 1,7 godina. Kod DASH dijete, plana za zdravlje srca namijenjenog snižavanju krvnog tlaka i prevenciji kroničnih bolesti, procijenjeni dobici bili su 1,9 godina za muškarce i 1,8 godina za žene. Ova dijeta naglašava voće, povrće, cjelovite žitarice, mliječne proizvode s niskim udjelom masti i hranu s niskim udjelom natrija bogatu kalijem, kalcijem i magnezijem.

Iako ne postoji jedinstvena čarobna formula za dugovječnost, ovo istraživanje potvrđuje da dosljedno usvajanje prehrambenih obrazaca bogatih cjelovitim i biljnim namirnicama može značajno pridonijeti dužem i zdravijem životu.

