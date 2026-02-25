Znanstvenici su analizirali šest vrsta prehrana: Ova se pokazala najboljom za zdravlje mozga

Zdrava prehrana dokazano pomaže u poboljšanju kognitivnih sposobnosti i usporavanju degenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti. S obzirom na to da se diljem svijeta svake godine dijagnosticira više od deset milijuna novih slučajeva demencije, pitanje optimalne prehrane za mozak postalo je važnije no ikad. Novo istraživanje sada je identificiralo jednu prehranu kao najučinkovitiju za očuvanje zdravlja mozga u starijoj dobi.

Međunarodni tim istraživača, uključujući i znanstvenike s Harvard T.H. Chan School of Public Health, objavio je studiju koja DASH dijetu ističe kao najbolji izbor za održavanje kognitivnog zdravlja.

Što je DASH dijeta?

DASH je akronim za "Dietary Approaches to Stop Hypertension", što u prijevodu znači "prehrambeni pristup za zaustavljanje hipertenzije". Riječ je o planu prehrane osmišljenom za zdravlje srca, s ciljem snižavanja krvnog tlaka, smanjenja kolesterola i prevencije kroničnih bolesti.

Ovaj se način prehrane temelji na voću, povrću, cjelovitim žitaricama, mliječnim proizvodima s niskim udjelom masti te hrani bogatoj kalijem, kalcijem i magnezijem, uz naglašeno smanjenje unosa natrija.

"Razlog zašto je ova dijeta odlična jest taj što održavanjem zdravlja srca zapravo čuvate i zdravlje mozga", izjavila je za The Post Stephanie Schiff, registrirana dijetetičarka i nutricionistica u Northwell Healthu. "Svi znamo da postoje transplantacije srca, ali nitko nema transplantaciju mozga. Zato moramo štititi svoj mozak, a ovo je fenomenalan način za to."

Istraživanje je analiziralo šest popularnih dijeta

U sklopu dvije velike studije, znanstvenici su proučavali prehrambene navike više od 159.000 sudionika. Identificirali su i usporedili šest različitih načina prehrane: AHEI (Alternate Healthy Eating Index), dijetu temeljenu na biljnim namirnicama, planetarnu zdravstvenu dijetu, kao i DASH dijetu te još dva empirijska prehrambena indeksa.

Iako se nekoliko ovih režima pokazalo korisnim, uključujući AHEI i biljnu prehranu, DASH dijeta se istaknula kao posebno učinkovita u smanjenju kognitivnog propadanja. Istraživanje je također povezalo bolju kognitivnu funkciju s većim unosom povrća i ribe te manjom konzumacijom crvenog i prerađenog mesa.

Ključ je u kontroli krvnog tlaka

Iako se mediteranska prehrana, bogata zdravim mastima, ribom i povrćem, često slavi kao jedna od najboljih, DASH dijeta ide korak dalje izbjegavanjem prerađene hrane i smanjenjem unosa natrija, što izravno utječe na krvni tlak. Upravo je u tome njezina prednost za zdravlje mozga.

Prema riječima nutricionistice visoki krvni tlak smanjuje dotok krvi i kisika u mozak, što može dovesti do oštećenja moždanih stanica i povećanog rizika od Alzheimerove bolesti. Smanjenjem unosa natrija i zasićenih masti, koje potiču upale u tijelu, izravno se štite krvne žile u mozgu.

Ove dvije prehrane, mediteranska i DASH, mogu se kombinirati u hibrid poznat kao MIND dijeta (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). Istraživanja su pokazala da osobe koje slijede ovaj plan prehrane, koji smanjuje unos zasićenih masti i stavlja naglasak na antioksidanse, imaju "značajno manju vjerojatnost" za razvoj Alzheimera ili drugih oblika demencije.

Na kraju, Schiff napominje kako je nova studija obećavajuća za sve koji misle da su prestari da bi poboljšali pamćenje, s obzirom na to da je prosječna dob sudionika bila četrdeset i četiri godine. "Divno je znati da imamo sposobnost utjecati na pamćenje i način razmišljanja kroz prehranu te potencijalno odgoditi pojavu Alzheimerove bolesti", zaključila je.

