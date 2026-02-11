Tesla je često jeo ovo povrće: Vjerovao je da mu zbog njega mozak funkcionira besprijekorno

Nikola Tesla, jedan od najvećih izumitelja u povijesti, svoju je genijalnost primjenjivao i izvan znanstvenog laboratorija, posebice u pogledu životnih navika. Njegova iznimna radna etika, koja je uključivala rad do 20 sati dnevno uz vrlo malo sna, nije bila produkt slučaja, već stroge discipline primijenjene na svaki aspekt života, s posebnim naglaskom na prehranu.

Tesla je hranu doživljavao prvenstveno kao gorivo za tijelo i um, a ne kao izvor užitka. Smatrao je da jutarnji obrok treba osigurati energiju bez opterećivanja organizma, stoga je birao namirnice koje čuvaju resurse za najvažnije mentalne napore, piše Eats History.

Celer dio Teslinog jutarnjeg rituala

Teslina filozofija prehrane temeljila se na postizanju maksimalne učinkovitosti i mentalne jasnoće, a u središtu njegova doručka nalazilo se naizgled obično povrće – celer. Pridavao je veliku važnost njegovim svojstvima te ga je redovito konzumirao za doručak, najčešće u obliku juhe ili variva. Tesla je vjerovao da celer potiče probavu i pomaže u neutralizaciji toksina u organizmu, što posljedično pridonosi mentalnoj bistrini.

Smatrao je da određene namirnice, poput mesa, stvaraju kiselost i oduzimaju energiju za probavu, dok celer djeluje suprotno – čisti tijelo i čuva energiju za intelektualni rad. Njegov je doručak bio osmišljen za osiguravanje energije bez ikakvog opterećenja.

Uz juhu od celera, tipičan obrok sastojao se od pola litre do litre toplog mlijeka, koje je smatrao nutritivno potpunom namirnicom, te nekoliko bjelanjaka koje je samostalno pripremao. Izbjegavao je žumanjke, držeći ih preteškima za probavu. Također, sustavno je izbjegavao kavu i čaj, koje je smatrao štetnim stimulansima jer pružaju samo privremen i umjetan poticaj energiji, za razliku od prirodne vitalnosti koju je pronalazio u svojim pažljivo odabranim namirnicama.

Znanstvenici o Teslinoj prehrani

Moderna znanost danas nudi objašnjenja za Teslina intuitivna uvjerenja o prehrani. Njegovo inzistiranje na celeru ima znanstvenu osnovu. Prema nutricionističkim podacima, celer sadrži oko 95 posto vode, što ga čini izvrsnim izvorom za hidrataciju organizma, koja je ključna za optimalnu funkciju mozga. Uz to, bogat je topivim i netopivim vlaknima koja potiču zdravu probavu bez značajnijeg energetskog utroška, što je u skladu s Teslinom filozofijom očuvanja tjelesne energije.

Celer sadrži više od dvadeset pet protuupalnih spojeva i najmanje dvanaest vrsta antioksidansa, uključujući vitamin C i beta-karoten, koji štite stanice od oksidativnog stresa. Prisutnost minerala poput magnezija i željeza daje celeru blago alkalni učinak, što može pomoći u neutralizaciji kisele hrane. Time se potvrđuje Teslina teza o važnosti izbjegavanja kiselosti u prehrani za očuvanje dugovječnosti i vitalnosti.

