Spektakl koji je prikovao Ameriku uz TV ekrane: Evo koliko je ljudi gledalo Super Bowl

Ovogodišnji Super Bow", finale doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu NFL, s prosjekom od 124.9 milijuna gledatelja postao je drugi najgledaniji u povijesti, objavila je specijalizirana agencija za praćenje gledanosti Nielsen.

Uvjerljivu 29-13 pobjedu Seattle Seahawksa protiv New ⁠England Patriotsa u SAD-u se moglo gledati na NBC-u, Peacock streaming servisu, kanalu koji emtira program na španjolskom jeziku Telemundo te na NFL+ servisu.

Gledaniji od ovogodišnjeg "Super Bowla" bio je lanjski kada su ​Philadelphia Eagles pregazili Kansas City Chiefse s peosječnom gledanosti od 127.7 milijuna.

Najveću točku gledanosti ovogodišnji "Super Bowl" dosegao je kada je susret pratilo 137.8 ⁠milijuna gledatelja, dok je nastup repera Bad Bunnya u poluvremenu utakmice pratilo 128.2 milijuna gledatelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Malo tko priča o Super Bowlu, pravi pobjednik je Bad Bunny: Uf, kako je naživcirao Trumpa