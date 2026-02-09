Šamar u lice! Trumpov kritičar pred milijunima gledatelja odao počast - Portoriku

UKRAO SHOW NA SUPER BOWLU /

Finalna utakmica NFL-a! Super Bowl u Santa Clari u Kaliforniji - i ove godine više je od samog sporta. Uz showbiz, spektakl je ovaj put izazvao i burne političke reakcije zbog nastupa portorikanskog pjevača Bad Bunnya. Na španjolskom je pozvao na jedinstvo dviju Amerika - zbog čega se oglasio bijesni Donald Trump.

Nadmoćna pobjeda Seattle Seahawksa na terenu o kojem sanja svaki američki nogometaš. Najvažniji sportski događaj u Americi - za Seahawkse drugi osvojeni Super Bowl, prvi nakon 12 godina.

Od polja šećerne trstike, do latino pokreta koje su zaplesali i Jessica Alba i Pedro Pascal. Bad Bunny glasni Trumpov kritičar odao je počast svom rodnom Portoriku, pred stotinama milijuna gledatelja. Na stadionu je održano i, kažu, pravo vjenčanje, a repliku Grammyja uručio je latino dječaku, i poručio mu da uvijek vjeruje u sebe. Pridružila mu se i Lady Gaga, također u latino izdanju. 13 minutni nastup - bio je čin otpora Trumpovoj imigracijskoj politici, ali umjesto oštrih riječ Bad Bunny ovaj put je izabrao ljubav. Oduševljen nije bio Donald Trump koji je sve pratio na Floridi. Za njega bio je to šamar u lice SAD-u. Više u prilogu...