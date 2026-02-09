FREEMAIL
PILETIĆEV NASLJEDNIK /

Tko je Alen Ružić? U koroni je postao ravnatelj KBC-a, u HDZ-u je deset godina

Evo tko je Alen Ružić - kandidat za ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koji bi trebao naslijediti resor Marina Piletića. 

Rođen je u Rijeci 1972. godine. Ondje je i diplomirao na Medicinskom fakultetu. Liječnik, kardiolog - punih deset godina je član HDZ-a. 

U koroni je postao ravnatelj KBC-a, a lani je bio i kandidat HDZ-a za primorsko-goranskog župana. Osvojio je 33 tisuće glasova birača. Govori engleski i talijanski. 

9.2.2026.
19:14
danas.hr
Marin Piletić Alen Ružić
