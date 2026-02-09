Neispravne grijalice, jakne s opasnim kemikalijama: Sniženi proizvodi krše propise

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OZBILJAN PROBLEM /

Gotovo četvrtina građana susrela se s lažnim sniženjima, upozorila je europarlamentarka Biljana Borzan.

Prijevare su posebno raširene u online trgovini, pri čemu je izdvojila platforme Temu i ŠIIN. Gotovo svi kupuju na sniženjima.

Četvrtina sniženih proizvoda koji se kupe online krše EU propise. Na jednoj od kineskih platformi čak 86 posto testiranih vodootpornih jakni sadrži opasne kemikalije, a nijedna testirana grijalica nije bila ispravna.

Čak 86 posto testiranih igračaka, također, nije u skladu s EU propisima. Većina građana misli da treba povećati broj inspekcija. Pitali smo i vas za mišljenje, odgovore pogledajte u prilogu