OZBILJAN PROBLEM  /

Neispravne grijalice, jakne s opasnim kemikalijama: Sniženi proizvodi krše propise

Gotovo četvrtina građana susrela se s lažnim sniženjima, upozorila je europarlamentarka Biljana Borzan.

Prijevare su posebno raširene u online trgovini, pri čemu je izdvojila platforme Temu i ŠIIN. Gotovo svi kupuju na sniženjima. 

Četvrtina sniženih proizvoda koji se kupe online krše EU propise. Na jednoj od kineskih platformi čak 86 posto testiranih vodootpornih jakni sadrži opasne kemikalije, a nijedna testirana grijalica nije bila ispravna. 

Čak 86 posto testiranih igračaka, također, nije u skladu s EU propisima. Većina građana misli da treba povećati broj inspekcija. Pitali smo i vas za mišljenje, odgovore pogledajte u prilogu 

9.2.2026.
19:01
RTL Danas
Online KupovinaPrevarePitamo VasBiljana Borzan
