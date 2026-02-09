FREEMAIL
ZIMA NA PAUZI /

Čeka nas promjenljiv i iznadprosječno topao tjedan: Evo što nam donosi utjecaj ciklone iz Italije

Nastavlja se vrlo promjenljivo vrijeme i u novom tjednu, time i blaga zima budući da će temperatura biti viša od uobičajene za doba godine. U ponedjeljak će do nas stizati vlažan zrak povezan ponajprije s ciklonom čije će se središte nalaziti nad Italijom i Tirenskim morem. Ovakve vremenske prilike mnogima će utjecati i na raspoloženje te koncentraciju. Više pogledajte u prognozi Tanje Renko.

9.2.2026.
5:59
RTL Danas
Vremenska PrognozaKišaPromjenjivo Oblačno
