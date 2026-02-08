FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAMIR ŠEGOTA /

Neredi na ulicama Milana, što je s hrvatskim olimpijcima? Za RTL Danas govori šef hrvatske misije

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u Milanu u znak prosvjeda protiv Zimskih olimpijskih igara (ZOI), dan nakon svečanosti otvaranja u sjevernom talijanskom gradu, a manji broj prosvjednika bacao je petarde i sukobljavao se s policijom.

Skupina od oko 100 prosvjednika bacala je petarde, dimne bombe i boce na policiju nakon što se u subotu odvojila od glavnine prosvjednika u Milanu, gradu domaćinu Olimpijskih igara.

Policija u opremi za razbijanje demonstracija i sa štitovima odgovorila je vodenim topovima pokušavajući rastjerati skupinu, od kojih su neki nosili kapuljače i šalove kako bi prekrili lica. Red je uspostavljen nakon nekoliko minuta.

Iz sela Cortine javio nam se šef hrvatske misije Damir Šegota. Kaže, nitko od hrvatskih olimpijaca nije vidio prosvjednike. U videu pogledajte sve što je rekao.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.2.2026.
19:54
RTL Danas
Damir ŠegotaZoiZimske Olimpijske Igre 2026MilanoCortina D'ampezo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx