Neredi na ulicama Milana, što je s hrvatskim olimpijcima? Za RTL Danas govori šef hrvatske misije

DAMIR ŠEGOTA /

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u Milanu u znak prosvjeda protiv Zimskih olimpijskih igara (ZOI), dan nakon svečanosti otvaranja u sjevernom talijanskom gradu, a manji broj prosvjednika bacao je petarde i sukobljavao se s policijom.

Skupina od oko 100 prosvjednika bacala je petarde, dimne bombe i boce na policiju nakon što se u subotu odvojila od glavnine prosvjednika u Milanu, gradu domaćinu Olimpijskih igara.

Policija u opremi za razbijanje demonstracija i sa štitovima odgovorila je vodenim topovima pokušavajući rastjerati skupinu, od kojih su neki nosili kapuljače i šalove kako bi prekrili lica. Red je uspostavljen nakon nekoliko minuta.

Iz sela Cortine javio nam se šef hrvatske misije Damir Šegota. Kaže, nitko od hrvatskih olimpijaca nije vidio prosvjednike. U videu pogledajte sve što je rekao.