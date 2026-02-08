Kad Arsenal gubi britanski veleposlanik 'nije dobro društvo', a još nije odlučio je li za Dinamo ili Hajduk

Kad Arsenal gubi - sam za sebe kaže: "Nisam dobro društvo". Klub je to koji mu je u krvi već 30 godina. A poraz Engleske od Hrvatske - još ga boli.

Gost stalne RTL-ove rubrike Bez protokola je Javed Patel, novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj, koji otvoreno govori i o problemima mržnje prema novinarkama na internetu, pa tiho i uporno radi da žene u medijima budu što sigurnije.

Ovdje je tek pola godine, a već je iskusio mnogo toga. Provozao se tramvajem. Kupio kravatu. Posjetio Dolac. Isprobao ludu vožnju. Pokazao je i kako se pripremaju britanski specijaliteti, ali i upoznao razne ljude iz naše zemlje..

Ovo vam je prva veleposlanička dužnost. Velika čast, zar ne?

"Ogromna čast i privilegija predstavljati svoju zemlju, pogotovo na mjestu kao što je Hrvatska."

A hrana?

"Oduševljen sam. Obožavam hranu. Prošli vikend bio sam u Samoboru i prvi put probao kremšnitu. Ne znam zašto mi je moj tim to toliko dugo skrivao – savršena je. Svaki dio zemlje ima svoje male gastronomske dragulje."

Riba i krumpirići ili…ćevapčići?

"Oooooo, Kremšnita i ćevapi su trenutačno na samom vrhu, ali riba i krumpirirći, pa tko to ne voli?"

Veleposlanik Patel sve što doživi u našoj zemlji, prenosi i na svoje društvene mreže koje je otvorio dok je preuzeo ulogu veleposlanika.

Pratim vas na Instagramu i Vaš je profil zaista impresivan.

"Još uvijek učim, još učim."

Zašto je digitalna diplomacija danas toliko važna? I kakvo je iskustvo Vaše, jeste li zadovoljni svojim iskustvom?

"Izuzetno je važno pronaći nove načine komunikacije. Vrijeme u kojem su postojali samo televizijski intervjui kao jedini način komunikacije s ljudima odavno je iza nas. Društvene mreže su stvarnost i odličan su način za povezivanje s ljudima."

Ali jedna stvar mu je ipak na prvom mjestu.

Čula sam da ste veliki nogometni fan.

"Ogroman. Da, veliki sam navijač Arsenala. Jedna od prvih stvari koje sam želio napraviti po dolasku u Hrvatsku bila je upoznati nogometnu tradiciju ovdje. Hrvatska je velika nogometna nacija. Trudim se zaboraviti da je Hrvatska izbacila Englesku sa Svjetskog prvenstva 2018., ali osim toga, stvarno je divno biti ovdje. Među prvim stvarima koje sam napravio bilo je upoznavanje Hrvatskog Arsenal navijačkog kluba. Oni su fantastični. Svaki vikend idem s njima gledati utakmice."

Zašto Arsenal? Zašto ne primjerice Manchester City?

"O, ne, ne, ne. Arsenal ima veliku tradiciju. Odrastao sam u sjevernom Londonu gdje Arsenal igra i to mi je u krvi još od djetinjstva. Navijam za njih već oko 30 godina, a gotovo 20 godina imao sam i godišnju ulaznicu. To je moja velika strast."

Znači znate za Eduarda da Silvu?

"Eduardo – kakav igrač. Bio je izniman. Nažalost, doživio je tešku ozljedu noge 2008. godine i ja ću uvijek tvrditi da je upravo taj trenutak koštao Arsenal naslova prvaka. Ali kakav igrač… Mislim da bi imao briljantnu karijeru da je ostao zdrav."

Javed Patel jedan je od rijetkih veleposlanika koji o nogometu zna - apsolutno sve. Pa i o hrvatskim nogometašima. Pogotovo onima o kojima priča cijeli svijet.

A što biste rekli o Luki Modriću?

"Luka Modrić je igrao za Arsenalovog rivala Tottenham, što na mene u početku nije ostavilo najbolji dojam. Ali onda je otišao u Real Madrid i postao apsolutna legenda, pa se trudim zaboraviti taj raniji dio karijere i pamtiti ovo kasnije. Izvanredan je igrač i ogromna vrijednost za hrvatsku reprezentaciju."

A sad jedno teško pitanje - Dinamo ili Hajduk?

"Uuuuuuu, diplomatski ću reći – neka pobijedi bolji. Jako bih volio uživo gledati derbi. Ono što najviše volim u Hrvatskoj je strast prema sportu. Sport spaja ljude, unatoč rivalstvima."

U Hrvatskoj još nije bio na utakmici uživo, ali priznaje da na tribinama proživi cijeli spektar emocija.

"Kada Arsenal gubi, nisam dobra ekipa za društvo. Krenem od tuge pa do bijesa, puno vičem, ali to je strast sporta – u sekundi možeš prijeći iz frustracije u čistu radost."

U nogometu jedino ne voli huliganizam s kojim je i britanska vlada imala velik problem do 80tih kada su to potpuno suzbili.

"Ono što vidim u Velikoj Britaniji što su Vlada i nogometne institucije napravile su velike korake da nogomet postane sigurniji, obiteljski sport. Sad vidim sve više žena i djece na tribinama, ljudi različitih nacionalnosti i vjera. "

Znači, sigurno je?

"Potpuno sigurno. Ja sam vodio sina na utakmicu otkako je imao 5 godina. I nikad nisam iskusio ništa negativno."

Otkako je došao Javed Patel, britansko veleposlanstvo postalo je i partner žena u hrvatskim medijima. Točnije, financijski i programski podržavaju projekt za novinarke "Zagorka povezuje" koji je naziv dobio po Mariji Jurić Zagorki.

"Jako sam ponosan što britansko veleposlanstvo podržava ovakav projekt. Čuli smo stvarno šokantne statistike o broju žena koje doživljavaju zlostavljanje na internetu. Sve više je načina na koje se žene napada na društvenim mrežama, posebno uz korištenje umjetne inteligencije. To je zabrinjavajući trend."

Ako je suditi po tempu kojim obilazi Hrvatsku, britanski veleposlanik na dobrom je putu da postane jednako prepoznatljiv po podršci ženama u medijima, koliko i po crveno-bijelim bojama svog omiljenog kluba.