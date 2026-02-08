Dio Zagreba još uvijek bez tople vode i grijanja: HEP ne može utvrditi gdje je puklo

MOLE ZA STRPLJENJE /

Brojni Zagrepčani danas su se probudili uz hladne radijatore i bez tople vode. Sve zbog kvara na vrelovodnoj mreži. Do kvara je došlo u ranim jutarnjim satima na istočnom djelu mreže. Kvar još nije lociran, ali je u poslijepodnevnim satima grijanje pušteno Vrbiku, Cvjetnom naselju i Martinovki. U HEP toplinarstvu javljaju da su sve raspoložive snage na terenu i građane mole za strpljenje. Više pogledajte u videu.