FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ODLIČNA ZABAVA' /

Počeo je sedmi Sajam vjenčanja! Naše reporterke zasjale na humanitarnoj reviji: 'Ovakve akcije su potrebne'

Sve potrebno za mnogima najsretniji dan u životu možete ovog vikenda pronaći na zagrebačkom Velesajmu gdje se održava Sajam vjenčanja. Ovogodišnje 27. izdanje uz rekordan broj izlagača - njih čak 200. Saloni vjenčanica, dizajneri, zlatari, draguljari, cvjećari, slastičari..

Ali i catering kuće, hoteli i restorani, fotografi i snimatelji, organizatori vjenčanja - svi će oni predstaviti najnovije trendove tijekom iduća tri dana. Osim sajma danas je ondje organizirana i humanitarna revija koju nose i naše reporterke. "Ovo je uloga u kojoj se do sada još nikad nisam našla tako da i je zapravo izazov, ali mi je jako drago što sudjelujem u ovome jer smatram da su ovakve humanitarne revije i akcije prijekopotrebne", rekla je Ines Goda Forjan.

Reporterka RTL-a Danas Maja Lipovšćak Garvanović razgovarala je sa voditeljicom projekta Sajam vjenčanja Zagreb Andreom Bolješić.

"Sve je u stilu odlične zabave na vjenčanjima. Prekrasan šator diše francuskim šarmom. Nama je jako drago što možemo pokazati budućim mladencima kako može izgledati vjenčanje na otvorenom", rekla je Bolješić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.2.2026.
21:45
RTL Danas
Sajam VjenčanjaVelesajamZagrebHumanitarna Revija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx