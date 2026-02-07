Počeo je sedmi Sajam vjenčanja! Naše reporterke zasjale na humanitarnoj reviji: 'Ovakve akcije su potrebne'

'ODLIČNA ZABAVA' /

Sve potrebno za mnogima najsretniji dan u životu možete ovog vikenda pronaći na zagrebačkom Velesajmu gdje se održava Sajam vjenčanja. Ovogodišnje 27. izdanje uz rekordan broj izlagača - njih čak 200. Saloni vjenčanica, dizajneri, zlatari, draguljari, cvjećari, slastičari..

Ali i catering kuće, hoteli i restorani, fotografi i snimatelji, organizatori vjenčanja - svi će oni predstaviti najnovije trendove tijekom iduća tri dana. Osim sajma danas je ondje organizirana i humanitarna revija koju nose i naše reporterke. "Ovo je uloga u kojoj se do sada još nikad nisam našla tako da i je zapravo izazov, ali mi je jako drago što sudjelujem u ovome jer smatram da su ovakve humanitarne revije i akcije prijekopotrebne", rekla je Ines Goda Forjan.

Reporterka RTL-a Danas Maja Lipovšćak Garvanović razgovarala je sa voditeljicom projekta Sajam vjenčanja Zagreb Andreom Bolješić.

"Sve je u stilu odlične zabave na vjenčanjima. Prekrasan šator diše francuskim šarmom. Nama je jako drago što možemo pokazati budućim mladencima kako može izgledati vjenčanje na otvorenom", rekla je Bolješić.