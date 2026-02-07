Stručnjak za oružje otkrio kako smanjiti problem ilegalnog oružja: 'Rezultati neće biti vidljivi sutra, ali...'

Ubojstvo poznatog karikaturista Damira Novaka u Malom Mihaljevcu otvorilo je mnogo pitanja. Voditeljica Damira Gregoret razgovarala je sa sudskim vještakom za balistiku, hladno i vatreno oružje, Dubravkom Gvozdanovićem, koji se javio iz Vukovara.

Vidjeli smo da je ubojica izbjegao zatvor zbog proizvodnje ilegalnog oružja i držanja arsenala, bi li oštrije kazne spriječile barem neke od ovakvih tragedija?

Kao što možemo vidjeti, kazne uopće ne sprječavaju počinjenje zločina. One mogu djelomično smanjiti njihov broj, ali ono što je najvažnije jest poruka koju kazne i kažnjavanje šalju. Međutim, kada vidimo da osoba poput ovog počinitelja, s dubljom poviješću činjenja takvih djela, sklonosti posjedovanju ilegalnog vatrenog oružja i rizičnom ponašanju, izbjegne kaznu, onda je očito da su sustav i sama kazna izgubili svoj odvraćajući učinak.

Kažnjavanje ne rješava sve, no bitno je napomenuti da ono značajno smanjuje manevarski prostor eventualnim počiniteljima takvih djela.

Vidjeli ste što mu je sve zaplijenjeno, a policija traga za još oružja. Koliko je opasan ovakav ilegalan arsenal?

Kada govorim o ilegalnom arsenalu, u svojim medijskim nastupima uobičajeno kažem da se ovdje ne radi o kvantiteti, jer čovjek nije istovremeno upotrijebio deset komada vatrenog oružja. Radi se o činjenici da je i jedan komad ilegalnog oružja u rukama pogrešne osobe, bez nadzora i kontrole države, opasan za opću sigurnost društva. To cijelo vrijeme ponavljam, no nažalost, očito je da se takve situacije događaju i da će se događati i u budućnosti. Ponavljam, nije stvar u količini ilegalnog oružja, već u samoj činjenici da ono postoji, pa makar bio samo jedan komad na ulici.

Znamo da je nemoguće procijeniti koliko je ilegalnog oružja uopće u Hrvatskoj. Često se otvara pitanje kako riješiti taj problem. Mislite li da je to uopće moguće?

Ne. Bit ću potpuno iskren i realan: problem ilegalnog oružja nije moguće potpuno riješiti, ali ga je moguće maksimalno minimizirati.

Način na koji to možemo učiniti je kombinacija represije kroz uvođenje drastičnih kazni, preventivnog djelovanja usmjerenog na rad na osviještenosti društva, sustavnog vraćanja povjerenja građana u institucije te provođenja kontinuiranih akcija dragovoljne predaje oružja.

Smatram da bi sustav trebao promisliti je li vrijeme da se konačno uvede i financijska kompenzacija osobama koje bi se odlučile na takav čin. Svjestan sam da se ovdje radi o jednom dugotrajnom i dugoročnom postupku koji ne može donijeti rezultate sutra, no na duge staze sam gotovo siguran da tako možemo svesti količinu ilegalnog oružja u Republici Hrvatskoj na najmanju moguću mjeru. Samo treba nastaviti sa zajedničkim radom i neprestano podizati svijest u društvu o opasnostima koje ono donosi.