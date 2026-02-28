Vozio bez vozačke, odbio alkotest, pa vrijeđao policiju: Čeka ga paprena kazna

U mjestu Novi Mihaljevci u petak oko 18.45 sati policija je zaustavila 36-godišnjeg muškarca koji je upravljao osobnim automobilom pod vidnim utjecajem alkohola. No, umjesto suradnje, vozač je odlučio dodatno zakomplicirati situaciju – odbio je alkotestiranje, a potom je počeo omalovažavati i vrijeđati policajce.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da mu ovo nije prvi put da krši propise. Naime, vozilom je upravljao unatoč tome što mu je već izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Uz sve navedeno, kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu.

Smješten je u posebnu prostoriju policije te će uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 4.720,00 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od devet mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova biti priveden na Općinski sud u Požegi.

