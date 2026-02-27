Tragedija u Zagrebu: Poginuo radnik na gradilištu zgrade

Prilikom rada na visini u petak je poginuo radnik na gradilištu zgrade u zagrebačkom naselju Sveta Klara, potvrdila je policija.

Radnik je oko 12.30 sati obavljao radove na visini nakon čega je pao i na mjestu preminuo, rekli su u policiji.

Na mjesto nesreće izašao je inspektor zaštite na radu dok je policija provela očevid.

