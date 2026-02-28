Slavonski derbi za spas sezone: Može li se Osijek s novim trenerom vratiti u život?

Devetoplasirani HNK Vukovar 1991 odlazi u goste posljednjeplasiranom NK Osijeku u sklopu 24.kola Supersport HNL-a

24.kolo HNL-a 0 Osijek : 0 Vukovar

Najava

U Osijeku se danas, 28. veljače 2026., igra treći ovosezonski slavonski derbi između NK Osijeka i HNK Vukovar 1991 u sklopu 24. kola Supersport HNL-a. Susret je zakazan na osječkoj Opus Areni s početkom u 15 sati, a sudi ga Patrik Kolarić.

U prvom međusobnom susretu ove sezone Osijek je slavio uvjerljivim rezultatom 4-0, dok je drugi susret u 15. kolu završio podjelom bodova 2-2. Nakon niza loših rezultata, Osijek je promijenio trenera, mjesto Željka Sopića zauzeo je Tomislav Radotić, koji se sada suočava s izazovom stabiliziranja momčadi i povratka u gornji dio tablice.

“Pokušali smo igrače rasteretiti kako bi se mogli fokusirati na ono što mogu kontrolirati, a to je njihova izvedba na terenu. Nastojimo im pokazati da su mnogo kvalitetniji nego što su dosad prezentirali. Naravno, radili smo i na organizaciji igre, detektirali smo probleme i pokušavamo ih otkloniti,” rekao je trener Radotić, naglašavajući važnost psihološke pripreme za ovaj derbi.

S druge strane, trener Vukovara 1991, Silvijo Čabraja, istaknuo je kako utakmica nosi poseban značaj unatoč trenutnoj situaciji na tablici:

“Ovo je slavonski derbi, koji mnogi, nažalost, nazivaju i derbijem začelja. Žao mi je zbog toga, jer izuzetno cijenim Slavoniju i čitavu regiju. Volio bih da je ovo derbi za ulazak u Europu, ali trenutno je fokus na borbi za bodove i bijeg iz opasne zone. I dalje je pred nama puno utakmica i vjerujem da ćemo se i mi i Osijek uspjeti maknuti iz ovog dijela tablice.”

