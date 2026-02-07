Potresna ispovijest unuke ubijenog: 'Stavio je rafal i na bakinu glavu, a onda krvoločno ispucao dedu par puta...'

Međimursko mjesto Mali Mihaljevac potreslo je brutalno ubojstvo karikaturista Damira Novaka. Njegova se unuka oglasila na društvenim mrežama i objavila svoje svjedočanstvo u kojem navodi događaje koji su prethodili zločinu.

U objavi ističe kako smatra da javnost ima pravo znati što se, prema njezinim riječima, događalo prije i tijekom samog čina, piše eMedjimurje.

Kako je navela, ubojica je godinama prijetio Novaku, a obitelj je, kako tvrdi, više puta upozoravala institucije na ozbiljnost situacije. Navodi da su postojali dokazi i ranije prijave, kao i da je policija pronašla oružje kod počinitelja, no da se unatoč tome tragedija nije spriječila.

'Krvoločno ga je upucao'

U nastavku prenosimo poruku unuke u cijelosti:

“Monstrum ga je čekao sakriven u našem dvorištu, tren kad je izašao iz auta je pucao u auto pa njemu u leđa. Deda je tako uzviknuo i pao na pod da su baka i seka potrčale van iz kuće. Baka je skočila na njega da mu zaustavi krvarenje. Deda više nije disao. Baka ga je molila da ode, da ga pusti. Zvala je sve susjede sa svih pet strana, nitko se nije usudio prići i pomoći. Seka je vrištala. A on je hladnim pogledom stavio rafal na njenu glavu i rekao trčite obje unutra ili ću i vas. Baka je potrčala sa sekom unutra, a on je krvoločno ispucao dedu par puta u glavu i kukavički pobjegao i ubio sebe.

Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili. Tako da smo izgubili najdivniju osobu na svijetu. Mog dedu koji je crtao svaku karikaturu da bi mi mogao priuštiti fakultet. Na kućnom pragu stoje rupe. A seka sa svojih 9 godina ne spava i plače cijele noći...

Imali smo dokaze, ima ih i policija, prijetnje su bile svakodnevne. Deda je htio samo pomirenje. Promatrao nas je cijelo vrijeme. 2022. pokazao je dedi da će ga ubiti pred sekom i tek onda smo podnijeli pritužbe, naravno pronađeno mu je i oružje, iako to policiji nije bilo dovoljno.

Kad su dedi pred godinu i dvije umrli roditelji, on je slavio i puštao četničke pjesme te je često pjevao ‘Majka će te hladnog ljubiti’. Kako je saznao da obolijeva od tumora i da mu nema spasa, zadnja želja mu je bila da oduzme život mome dedi.

Deda je bio dobričina od čovjeka, ne bi ga išao uopće suditi, molio ga je za pomirenje, nije htio sukobe, ali kap je prelila čašu kad je prijetio ubojstvom dedi kad je seka imala 7 godina, za njeno dobro. Bio je skroman i htio je samo dobro ljudima, pa čak i takvima.”

POGLEDAJTE VIDEO: Tragedija u Sukošanu: Otac lovačkom puškom ubio sina, a onda presudio i sebi