Ostavio je iza sebe veliku tugu, ali i smijeh: Pogledajte radove ubijenog Damira Novaka

Damir Novak bio je svjetski priznati karikaturist, vatrogasac i društveni aktivist iz Malog Mihaljevca.

Novaka je u petak u mjestu Mali Mihaljevec u Međimurju ubio njegov susjed, koji je nakon toga presudio sam sebi.

Povod zločinu bio je sudski spor oko međe, koji je kulminirao sudskom presudom prema kojoj je susjed izgubio spor i navodno teško podnio gubitak tog spora.

Nakon toga je, neslužbeno se doznaje, rastrojen počinio zločin - otišao je naoružan prema šumi zbog čega je pokrenuta potraga. U jednom trenutku začuo se hitac, a muškarac je ubrzo pronađen mrtav - počinio je samoubojstvo.

Ubrzo je otkriveno da je ubijen i poznati karikaturist, Damir Novak.

Mještani su ožalošćeni i u šoku. O svom ubijenom susjedu imaju samo riječi hvale, a naš regionalni portal eMeđimurje donosi galeriju njegovih radova - izdvajamo dio, a cijelu galeriju pogledajte OVDJE.

Novak je rođen 5. lipnja 1960. u Malom Mihaljevcu gdje je živio sa svojom obitelji. Javnosti je bio poznat kao svjetski priznati karikaturist, ali i predani vatrogasac te aktivan sudionik društvenog i političkog života Općine Sveti Juraj na Bregu.

Karikaturu je zavolio još u djetinjstvu, a prve crteže počeo je izrađivati u srednjoškolskim danima. Više od 25 godina bio je stalni suradnik tadašnjeg tjednika Međimurje, kasnije i drugih lokalnih novina.