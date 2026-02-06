Tko je ubijeni karikaturist? Damir Novak zavolio je karikaturu u osnovnoj školi, nagrade su stizale iz cijelog svijeta

Stravična tragedija potresla je u petak mjesto Mali Mihaljevec u Međimurju. Ubijen je muškarac, a ubojica je zatim presudio sebi. Ubrzo je objavljeno da je žrtva svjetski poznati karikaturist Damir Novak, a ubojstvo je počinio njegov susjed.

Damir Novak je karikaturu zavolio već u osnovnoj školi, a prve crteže počeo je raditi u srednjoj školi. Prve radove objavio je 1982. godine u lokalnom tjedniku Međimurje, čime je započeo dugogodišnji i iznimno plodan umjetnički put, piše eMedjimurje.

Tijekom karijere karikature je redovito objavljivao u lokalnim novinama, ali i u brojnim drugim listovima u Hrvatskoj, među kojima su Vatrogasni vjesnik, Večernji list, Slobodna Dalmacija, Feferon, Čvorak i drugi. Osim klasične karikature, bavio se portretnim karikaturama, stripom te izradom karikatura i vizualnih rješenja za kalendare, sitotisak, maskote i razne druge namjene.

Njegovi radovi nagrađivani diljem svijeta

Član Hrvatskog društva karikaturista bio je od 1986. godine, a tijekom godina osvojio je čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama karikatura. Njegovi su radovi nagrađivani i izlagani u Koreji, Kini, Italiji, Austriji, Kanadi, Iranu, Iraku, Češkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Grčkoj, Turskoj, Makedoniji, Albaniji, Rusiji, Ukrajini i brojnim drugim zemljama.

Poseban trag ostavio je kao organizator Međunarodnog festivala karikature u Čakovcu, koji se održava već sedam godina i jedinstven je u Hrvatskoj po sudjelovanju mladih karikaturista do 16 godina. U Malom Mihaljevcu, uz Dane humora, organizirao je ukupno 17 međunarodnih izložbi karikature, čime je ovo mjesto postalo prepoznatljivo na svjetskoj karikaturističkoj sceni.

Sudjelovao je i u radu žirija međunarodnih festivala karikature, a u svom stvaralaštvu koristio je raznovrsne tehnike – od tuša, akvarela i flomastera do digitalnih alata. Posljednjih desetak godina najčešće je stvarao na grafičkom tabletu, prateći suvremene tehnološke trendove, ali zadržavajući prepoznatljiv autorski stil, piše eMedjimurje.

