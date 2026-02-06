Strava u Međimurju! Ubio čovjeka pa presudio i sebi

U petak je u Malom Mihaljevcu u Međimurju došlo do pucnjave. Riječ je o ubojstvu, a nakon toga je napadač presudio sebi, potvrdili su nam iz PU međimurske. Doznajemo kako je muškarac ubio muškarca, a zatim sebi oduzeo život. Policija je pronašla i oružje kraj tijela ubojice i nema mjesta panici, naglasili su.

Naime, prema pisanjima nekih medija, savjetovao se oprez stanovnicima i prolaznicima. U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja ovog stravičnog slučaja.

Ubojstvo se dogodilo na ulazu u Mali Mihaljevec, u blizini skretanja za Prvomajsku ulicu.

