FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEMA MJESTA PANICI' /

Strava u Međimurju! Ubio čovjeka pa presudio i sebi

Strava u Međimurju! Ubio čovjeka pa presudio i sebi
×
Foto: Rtl

Ubojstvo se dogodilo na ulazu u Mali Mihaljevec, u blizini skretanja za Prvomajsku ulicu

6.2.2026.
15:10
Tajana Gvardiol
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U petak je u Malom Mihaljevcu u Međimurju došlo do pucnjave. Riječ je o ubojstvu, a nakon toga je napadač presudio sebi, potvrdili su nam iz PU međimurske. Doznajemo kako je muškarac ubio muškarca, a zatim sebi oduzeo život. Policija je pronašla i oružje kraj tijela ubojice i nema mjesta panici, naglasili su.

Naime, prema pisanjima nekih medija, savjetovao se oprez stanovnicima i prolaznicima. U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja ovog stravičnog slučaja. 

Ubojstvo se dogodilo na ulazu u Mali Mihaljevec, u blizini skretanja za Prvomajsku ulicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tragedija u Sukošanu: Otac lovačkom puškom ubio sina, a onda presudio i sebi

UbojstvoSamoubojstvoMeđumurje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx