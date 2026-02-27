Velika eskalacija sukoba Afganistana i Pakistana! Kabul gori: 'Cijela nacija je uz vojsku'

Pakistan je u ranim jutarnjim satima petka pokrenuo napade na afganistanske gradove Kabul i Kandahar, izvijestili su iz pakistanske vlade, prenosi BBC. S afganistanske strane, javio se glasnogovornik talibana na X-u te poručio da su odgovorili novim napadima na pakistanske trupe duž njihove zajedničke granice, a onda je njegova objava izbrisana.

Pakistanski ministar obrane, Khawaja M. Asif, objavio je "otvoreni rat" afganistanskoj talibanskoj vladi u oštroj objavi na X-u. Izjava dolazi nakon niza napada na velike afganistanske gradove nakon što su talibanske snage napale pakistanske trupe. Khawaja je napisao: „Pakistan je uložio sve napore da održi situaciju normalnom izravnim putem i putem prijateljskih zemalja. Sudjelovao je u punoj diplomaciji.“ "Čaša našeg strpljenja se prelila. Ovo sada je otvoreni rat između nas i vas."

Afganistansko ministarstvo obrane objavilo je da je u sinoćnjem napadu ubijeno 55 pakistanskih vojnika, uključujući i neke čija su tijela prebačena u Afganistan, dok je "nekoliko drugih zarobljeno živo". Naveli su da je na njihovoj strani poginulo osam osoba, a još 11 je ranjeno.

Sukob Pakistana i talibana

Obje strane tvrde da su protivniku nanijele teške gubitke u najnovijim sukobima. Stanovnici pakistanskih pograničnih područja rekli su za BBC da su čuli detonacije i da im je naređeno da se sklone na sigurno.

Pakistan je ranije priopćio da su dvojica pakistanskih vojnika poginula nakon što su talibani kasno u četvrtak pokrenuli operaciju protiv vojnih položaja duž zajedničke granice.

Još trojica su ranjena dok su pakistanske snage uzvratile na „neisprovociranu paljbu“, rekao je ministar informiranja Attaullah Tarar. Talibani su poručili da su pokrenuli „opsežnu“ operaciju kao odgovor na napade ranije ovog tjedna, za koje tvrde da su odnijeli najmanje 18 života. Islamabad je, pak, naveo da je gađao navodne militantne kampove i skrovišta.

Talibanski vojni glasnogovornik Mawlawi Wahidullah Mohammadi izjavio je da je „uzvratna operacija“ započela oko 20 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Glavni glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid ustvrdio je da je u ofenzivi ubijen „velik broj“ pakistanskih vojnika te da su neki zarobljeni.

Shehbaz Sharif, pakistanski premijer, kaže da su vojne snage zemlje "u potpunosti sposobne osujetiti sve agresivne namjere". „Neće biti kompromisa oko obrane voljene domovine i na svaku agresiju bit će dočekan dostojan odgovor“, rekao je, prema nizu objava na pakistanskom vladinom X računu. „Cijela nacija stoji uz pakistanske oružane snage“, rekao je.

Pakistan: Talibani su pucali bez razloga

To je demantirao glasnogovornik pakistanskog premijera, koji je osporio i Mujahidovu tvrdnju da je zauzeto 15 vojnih položaja. Mosharraf Zaidi, glasnogovornik premijera Shebhaz Sharif, odbacio je navode o šteti na pakistanskoj strani i poručio da će na svaku agresiju uslijediti „trenutan i učinkovit“ odgovor.

Mujahid je na X-u napisao da su „kao odgovor na ponovljena kršenja granice i pobunjeničke aktivnosti pakistanskih vojnih krugova pokrenute opsežne preventivne operacije protiv centara pakistanske vojske i vojnih postrojenja“ duž granice.

Pakistanska vlada pak tvrdi da su talibani „pogrešno procijenili situaciju i otvorili neisprovociranu vatru na više lokacija“ preko granice u sjeverozapadnoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, na što su sigurnosne snage Islamabada odgovorile „trenutno i učinkovito“.

„Rana izvješća potvrđuju velike gubitke na afganistanskoj strani, uz uništenje više položaja i vojne opreme“, navodi se u priopćenju pakistanskog Ministarstva informiranja i emitiranja objavljenom na X-u. „Pakistan će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao svoj teritorijalni integritet te sigurnost i zaštitu svojih građana.“

Stanovnici pograničnog područja izvijestili su o žestokoj razmjeni vatre. Oni koji žive u blizini pakistanskog graničnog grada Torkhama pozvani su da napuste to područje.

Zbog sukoba je obustavljen povratak deportiranih afganistanskih državljana preko granice u tom gradu, a prijelaz je zatvoren i za afganistanske izbjeglice.

