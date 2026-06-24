Marca i Gazzetta brutalno iskrene: Evo kako su rastavili Vatrene nakon pobjede

Španjolski i talijanski mediji poprilično su detaljno analizirali pobjedu Hrvatske nad Panamom, ističući da je momčad Zlatka Dalića do tri boda stigla teže od očekivanog.

Španjolska Marca opisala je početak utakmice kao razdoblje u kojem su šanse Luke Modrića i Ivana Perišića “stvorile dojam bolje Hrvatske”, ali i brzo splasnule, uz zaključak da je sredina prvog dijela donijela “borbu i gužvu bez prave kontrole”.

AS je posebno naglasio težinu susreta i važnost Luke Modrića, koji je upisao 200. nastup za reprezentaciju i ispraćen je ovacijama, dok je pogodak Ante Budimira opisan kao trenutak koji je “dokrajčio upornu Panamu” i donio Hrvatskoj novi život na turniru.

Sličan ton imao je i talijanski Gazzetta dello Sport, koja je istaknula da je Hrvatska slavila “na mišiće”, uz blijedo prvo poluvrijeme i veliku ovisnost o Dominiku Livakoviću. Talijani upozoravaju da momčad i dalje traži ravnotežu između iskusne generacije i novih snaga, uz ocjenu da bi ovakva igra mogla biti problem u nastavku turnira, unatoč osvojenim bodovima.