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Infantino otkrio plan koji je odmah izazvao zvižduke navijača

Infantino otkrio plan koji je odmah izazvao zvižduke navijača
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Foto: Frederic J. BROWN/AFP/Profimedia

Popularno nazvana stanka za hidrataciju nogometaša koristi se na sredini oba poluvremena i traje po tri minute

24.6.2026.
10:35
Hina
Frederic J. BROWN/AFP/Profimedia
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Gianni Infantino, 56-godišnji predsjednik Međunarodne nogometne organizacije, najavio je da će FIFA analizirati i razmatrati da se novina prekida tijekom poluvremena utakmica nastavi prakticirati i na idućim svjetskim prvenstvima.

„Na osnovu ovog iskustva moći ćemo donijeti odluku za budućnost. Osobno mi se sviđaju te stanke. Dobrodošle su za igrače, a ujedno zabavne za navijače“, rekao je predsjednik FIFA-e.

Popularno nazvana stanka za hidrataciju nogometaša koristi se na sredini oba poluvremena i traje po tri minute. Zasad je veći dio onih koji su protivnici takve ideje zbog rušenja ritma utakmice, ali i prikrivenog načina da se u tijek nogometnog susreta uguraju reklame.

„Je li nužno loše da su igrači dobili nekoliko minuta da se odmore, obnove snagu i na teren vrate u punoj brzini? Mislim da nije. Je li nužno loše da treneri dobiju novu mogućnost da promijene neke postavke ili isprave pogreške? Također mislim da nije. Uostalom, mislim i da su te stanke uvjetovale da se ovo Svjetsko prvenstvo igra u najjačem intenzitetu u povijesti“, izjavio je Infantino.

Na početku prvenstva to se nije događalo, ali posljednjih dana na startu svake stanke za hidrataciju navijači daju svoj sud, a to su zvižduci. Treneri i igrači su također naveli da u nekim susretima, gdje su vremenski uvjeti bili ugodni, nije bilo nikakve potrebe za stankom.

„Ne možemo negdje nuditi stanku, a negdje ne, bez obzira na vremenske uvjete. Jer nema smisla da neki trener ima priliku utjecati na tijek utakmice gdje je vruće, a tamo gdje je hladnije ne dobije mogućnost razgovarati sa svojim igračima“, dodao je Infantino.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Gianni Infantino
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