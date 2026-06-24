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KRIPTO MILIJUNI /

Hajduk službeno dobio 'najveću ponudu u povijesti': Evo što kažu iz kluba

Hajduk službeno dobio 'najveću ponudu u povijesti': Evo što kažu iz kluba
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Radi se o ponudi koja bi Hajduku donijela najmanje dva milijuna eura godišnje

24.6.2026.
10:45
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
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Hajduk je u utorak pobijedio sjevernomakedonskog doprvaka Škendiju 4:0, no nakon utakmice ipak se više pričalo o "uredskim temama" jer je napokon stigla dugo iščekivana ponuda WhiteBita.

"Službena ponuda poslana je u ponedjeljak predvečer na dvije adrese, predsjedniku Nadzornog odbora Ljubi Pavasoviću Viskoviću i predsjedniku Uprave Ivanu Biliću. Sada čekamo njihovo očitovanje, a nakon toga spremni smo odmah potpisati ugovor kojim bi WhiteBit postao najveći pojedinačni sponzor u povijesti Hajduka", rekao je Ivica Pirić, jedan od dvojice projektanata ove ideje, za Sportske novosti, kojima je primitak ponude potvrdio i Pavasović Višković.

"Klub je u utorak zaprimio ponudu koja je i meni dostavljena na znanje, radi se o interesantnom i vrlo ozbiljnom prijedlogu sponzorstva koji temeljito obuhvaća čitav niz aspekata tog odnosa. Naravno, o svim detaljima, kao i o potencijalima te ponude, Uprava WhiteBita komunicirat će i pregovarati s Upravom Hajduka, sve u skladu sa Statutom kluba. O daljnjim detaljima javnost će biti pravodobno izviještena", rekao je predsjednik Nadzornog odbora Sportskim novostima.

Što ova ponuda znači za Hajduk?

Ako Pirić i njegov poslovni partner Volodimir Nosov zaista uđu u klub, to će biti velika financijska injekcija za Hajduk. Radi se o ugovoru koji bi Hajduku donio otprilike dva milijuna eura godišnje kroz sljedećih pet godina, odnosno 10 milijuna eura ukupno. Osim toga, Pirić i Nosov bili bi spremni pomoći pri pronalasku drugih partnera, ali i dodatno financirati određene igrače, kako je Pirić rekao,

Za pretpostaviti je kako će, ukoliko Hajduk prihvati ponudu, WhiteBit postati glavni sponzor kluba, a Hajduk dobiti trunku mirnoće, barem što se tiče financija. Ako Pirić doista uspije osigurati i dodatna sponzorstva, to bi zaista bila ozbiljna priča koja bi Hajduk mogla učiniti značajno konkurentnijim.

Hajduk
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