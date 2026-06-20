FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZRAČUN SUPERRAČUNALA /

Ovo će se svidjeti navijačima Hajduka: Evo kolike su im šanse za prolazak Slovaka

Ovo će se svidjeti navijačima Hajduka: Evo kolike su im šanse za prolazak Slovaka
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prva utakmica na rasporedu je 9. srpnja, dok je uzvrat tjedan dana kasnije

20.6.2026.
9:28
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hajduk je u nedavnom ždrijebu Europske lige za protivnika u prvom pretkolu kvalifikacija izvukao slovačku Žilinu.

Bit će to drugi put da su se hrvatski i slovački klub susreli u europskim kvalifikacijama te velika prilika da se Hajduk osveti za 2009. godinu, kada je ispao sa sveukupnih 2-1.

A šanse da to splitskom klubu pođe za rukom prilično su velike. Naime, profil Football Rankings na društvenoj mreži X, koji često objavljuje projekcije temeljene na algoritamskim izračunima (tzv. metodi superračunala), procijenio je da Hajduk ima čak 87 posto izgleda za prolazak protiv slovačke momčadi.

Drugi profil, nešto poznatiji Football Meets Data, Splićanima daje 63 posto šanse za prolaz. Prema tim projekcijama, Hajduk je favorit protiv Žiline te bi trebao izboriti drugo pretkolo, gdje ga čeka neugodni ciparski Pafos.

HajdukEuropska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike