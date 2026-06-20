Ovo će se svidjeti navijačima Hajduka: Evo kolike su im šanse za prolazak Slovaka

Hajduk je u nedavnom ždrijebu Europske lige za protivnika u prvom pretkolu kvalifikacija izvukao slovačku Žilinu.

Bit će to drugi put da su se hrvatski i slovački klub susreli u europskim kvalifikacijama te velika prilika da se Hajduk osveti za 2009. godinu, kada je ispao sa sveukupnih 2-1.

A šanse da to splitskom klubu pođe za rukom prilično su velike. Naime, profil Football Rankings na društvenoj mreži X, koji često objavljuje projekcije temeljene na algoritamskim izračunima (tzv. metodi superračunala), procijenio je da Hajduk ima čak 87 posto izgleda za prolazak protiv slovačke momčadi.

📊 Chances to prevail in the 2026/27 Europa League - QR1!



⏰ First legs on 9th July!



➡️ Complete European qualifying projections, with all % chances, at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/CZAvkORvAL — Football Rankings (@FootRankings) June 19, 2026

Drugi profil, nešto poznatiji Football Meets Data, Splićanima daje 63 posto šanse za prolaz. Prema tim projekcijama, Hajduk je favorit protiv Žiline te bi trebao izboriti drugo pretkolo, gdje ga čeka neugodni ciparski Pafos.