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Hrvatskom sucu dodijeljena utakmica koja bi mogla odlučiti pobjednika skupine

Hrvatskom sucu dodijeljena utakmica koja bi mogla odlučiti pobjednika skupine
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Bebek je prvi hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu nakon čak 44 godine.

20.6.2026.
8:59
Sportski.net
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Hrvatski sudac Ivan Bebek sudit će na utakmici Nizozemska Švedska, koja bi mogla odlučiti o pobjedniku skupine.

Švedska je u prvoj utakmici na prvenstvu slavila 5:1 protiv Tunisa, dok je Nizozemska odigrala uzbudljivih 2:2 protiv Japana. Potencijalnom pobjedom Šveđani bi gotovo sigurno osigurali plasman u nokaut-fazu prvenstva, na koje su se kvalificirali bez ijedne pobjede u svojoj kvalifikacijskoj skupini.

Bebek će na ovoj utakmici obnašati dužnost AVAR suca, odnosno pomoćnog VAR suca, a to će mu biti već četvrta utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu. Ranije je sudio na susretima Brazil – Maroko, Saudijska Arabija – Urugvaj i Uzbekistan – Kolumbija, na kojem je bio glavni VAR sudac.

Zanimljivo, Bebek je prvi hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu nakon čak 44 godine. Posljednji hrvatski sudac koji je prije njega imao ulogu na svjetskoj smotri bio je Damir Matovinović, koji je 1982. godine u Španjolskoj sudio utakmicu između Brazila i Novog Zelanda.

      Standings provided by Sofascore

 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Ivan BebekNizozemska Nogometna Reprezentacijašvedska Nogometna Reprezentacija
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