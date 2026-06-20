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NA PUTU ISKUPLJENJA /

Dvije poražene momčadi traže važne bodove i popravak dojma

Dvije poražene momčadi traže važne bodove i popravak dojma
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmice pratite na portalu Net.hr

20.6.2026.
2:30
Dominik Franculić
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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2. Kolo skupine D
20.06.2026.
05:00
0
Turska
 
:
0
Paragvaj
 

Mogući sastavi:

Turska: Cakir - Kadioglu, Bardakci, Demiral, Muldur - Yuksek, Calhanoglu - Akturkoglu, Guler, Akgun - Yildiz

Paragvaj: Gill - Alonso, Alderete, Gomez, Caceres - Enciso, Galarza, Cubas, Almiron - Gomez - Pitta

Uživo

- Utakmica počinje u pet sati. Igra se u Santa Clari, a glavni sudac je Ivan Barton iz Salvadora.

Najava

Turska i Paragvaj zaključit će drugo kolo u Skupini D Svjetskog prvenstva. Skupina je to u kojoj su reprezentativci SAD-a došli do sva tri boda protiv Australije i Paragvaja te su na maksimalnih šest bodova.

Dvoboju Turske i Paragvaja dodatnu zanimljivost daje i činjenica da su obje momčadi poražene u prvom kolu i sada će morati tražiti iskupljenje ako žele igrati nokaut fazu. Turska je iznenađujuće izgubila od Australije dok je Paragvaj teško stradao od domaćina s 4-1.

I Turska i Paragvaj su nam ostali dužni u prvom kolu i jako nas zanima što će nam ponuditi u drugom kolu i koja će momčad imati više hrabrosti ići po pobjedu koja bi donijela ogromna tri boda i veliku šansu za plasman u drugi krug. 

ParagvajTurska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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