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Dobili smo prvu žrtvu novog pravila: Zbog ovoga je pocrvenila zvijezda Paragvaja

Dobili smo prvu žrtvu novog pravila: Zbog ovoga je pocrvenila zvijezda Paragvaja
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Foto: Stu Forster/Getty images/Profimedia

U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena došlo je do koškanja i naguravanja između dvije ekipe

20.6.2026.
6:06
Sportski.net
Stu Forster/Getty images/Profimedia
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Vrlo zanimljiva utakmica Turske i Paragvaja u drugom kolu skupine D Svjetskog prvenstva donijela je i primjenu jednog novog pravila koje je uvedeno uoči ovog Svjetskog prvenstva.

U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena došlo je do koškanja i naguravanja između dvije ekipe. Almiron je prekrio usta i nešto dobacio turskom igraču, a Turci su odmah na to upozorili suca koji to nije vidio jer je smirivao drugu situaciju. Ipak, VAR je sve vidio, pozvao je suca Ivana Bartona da pogleda snimku na kojoj se vidi da Almiron prekriva usta rukom i nešto govori i pokazan mu je izravni crveni karton.

Dobili smo prvu žrtvu novog pravila: Zbog ovoga je pocrvenila zvijezda Paragvaja
Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty images/Profimedia

Podsjetimo, FIFA je odlučila prije prvenstva da svaki igrač koji tijekom konfrontacije s protivnikom ili sucem prekrije usta rukom, dresom ili na bilo koji drugi način bit će isključen. Pravilo je uvedeno kako bi se spriječilo skrivanje rasističkih, homofobnih ili drugih uvredljivih komentara, a potaknuto je, između ostalog, i incidentom između Viniciusa Juniora i Gianluce Prestiannija

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