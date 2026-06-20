Brazilci žele popraviti dojam iz prvog kola protiv totalnog autsajdera

2. kolo skupine C 0 Brazil : 0 Haiti

Mogući sastavi:

Brazil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Fabinho - Vinicius, Raphinha, Henrique - Cunha

Maroko: Placide - Experience, Delcroix, Ade, Arcus - Providence, Bellegarde, Jean-Jacques, Deedson - Isidor, Pierott

Uživo

- Neymar je i dalje ozlijeđen, pitanje je hoćemo li ga gledati na ovome SP-u uopće. Kod Haitija je upitan napadač Duckens Nazon.

- Utakmica počinje u terminu koji do sada nismo imali, u 2:30 u noći po našem vremenu. Igra se u Philadelphiji, a sudi ju Španjolac Alejandro Hernandez.

Najava

Brazil i Haiti, drugo kolo skupine C Svjetskog prvenstva. Kakav je to sudar dva potpuno različita svijeta. Brazilci koji su pet puta bili svjetski prvaci igrat će protiv Haitija koji je u cijeloj svojoj povijesti odigrao četiri utakmice na mundijalima i sve ih izgubio.

Brazil je u prvom kolu remizirao s Marokom, a ostali su nam itekako dužni u toj utakmici jer su bili inferioran suparnik praktički cijelo prvo poluvrijeme. Haiti je s druge strane izgubio od Škotske, ali su ugodno iznenadili svojom igrom i načinom na koji su se držali protiv jačeg suparnika.

Tada su imali i neke prilike za gol, a sada im slijedi utakmica s još jačim suparnikom koji ih neće štedjeti jer nakon remija s Marokom za reprezentaciju Carla Ancelottija ovo je must-win utakmica.