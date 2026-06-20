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SUDAR SVJETOVA /

Brazilci žele popraviti dojam iz prvog kola protiv totalnog autsajdera

Brazilci žele popraviti dojam iz prvog kola protiv totalnog autsajdera
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Foto: Jewel SAMAD/AFP/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

20.6.2026.
0:44
Dominik Franculić
Jewel SAMAD/AFP/Profimedia
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2. kolo skupine C
20.06.2026.
02:30
0
Brazil
 
:
0
Haiti
 

Mogući sastavi:

Brazil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Fabinho - Vinicius, Raphinha, Henrique - Cunha

Maroko: Placide - Experience, Delcroix, Ade, Arcus - Providence, Bellegarde, Jean-Jacques, Deedson - Isidor, Pierott

Uživo

- Neymar je i dalje ozlijeđen, pitanje je hoćemo li ga gledati na ovome SP-u uopće. Kod Haitija je upitan napadač Duckens Nazon.

- Utakmica počinje u terminu koji do sada nismo imali, u 2:30 u noći po našem vremenu. Igra se u Philadelphiji, a sudi ju Španjolac Alejandro Hernandez.

Najava

Brazil i Haiti, drugo kolo skupine C Svjetskog prvenstva. Kakav je to sudar dva potpuno različita svijeta. Brazilci koji su pet puta bili svjetski prvaci igrat će protiv Haitija koji je u cijeloj svojoj povijesti odigrao četiri utakmice na mundijalima i sve ih izgubio.

Brazil je u prvom kolu remizirao s Marokom, a ostali su nam itekako dužni u toj utakmici jer su bili inferioran suparnik praktički cijelo prvo poluvrijeme. Haiti je s druge strane izgubio od Škotske, ali su ugodno iznenadili svojom igrom i načinom na koji su se držali protiv jačeg suparnika.

Tada su imali i neke prilike za gol, a sada im slijedi utakmica s još jačim suparnikom koji ih neće štedjeti jer nakon remija s Marokom za reprezentaciju Carla Ancelottija ovo je must-win utakmica.

Brazilska Nogometna ReprezentacijaHaitiSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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