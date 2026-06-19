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Pochettino potvrdio kako Amerikanci imaju najozbiljniju namjeru osvojiti SP

Pochettino potvrdio kako Amerikanci imaju najozbiljniju namjeru osvojiti SP
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Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL/UPI/Profimedia

'Pulišić nije mogao igrati ovu utakmicu, ali ako želimo osvojiti ovo natjecanje onda trebamo čitavu momčad'

19.6.2026.
23:54
Hina
CHRISTIAN BRUNSKILL/UPI/Profimedia
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Američka nogometna reprezentacija pobijedila je Australiju s 2-0 (1-0) u dvoboju 2. kola skupine D Svjetskog prvenstva, koji je odigran u petak u Seattleu, čime je i drugi od tri domaćina ovog turnira osigurao plasman u nokaut fazu natjecanja.

Izbornik SAD-a Mauricio Pochettino:

"Nakon ždrijeba u prosincu, mislio sam kako će ovo biti teška utakmica. Jako sam sretan zbog navijača. Pulišić nije mogao igrati ovu utakmicu, ali ako želimo osvojiti ovo natjecanje onda trebamo čitavu momčad."

Australski izbornik Tony Popovic:

"Ne znam je li razlog veličina utakmice, ali izgledali smo sporo, s teškim nogama. Amerikanci su bili snažniji i osvajali su svaku odbijenu loptu. Onda smo i primili nespretne golove. Reakcija u drugom poluvremenu je bila izvrsna i igrači su pokazali koliko su dobri, ali prvo je poluvrijeme bilo i mentalno i fizički teško."

Sa šest bodova i gol-razlikom 6-1 američka reprezentacija se pridružila reprezentaciji Meksika kao druga koja je izborila plasman u nokaut fazu. S kojeg će mjesta nastaviti svoj put, moglo bi biti poznato već nakon dvoboja Turske i Paragvaja, ako Turci ne ostvare pobjedu, jer bi u tom slučaju Amerikanci imali osigurano prvo mjesto, bez obzira na ishod posljednjeg dvoboja s Turcima.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.SadAustralija
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