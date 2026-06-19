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Amerikanci u euforiji: Protiv Australije bore se za prvo mjesto i prolaz skupine

Amerikanci u euforiji: Protiv Australije bore se za prvo mjesto i prolaz skupine
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Foto: Ismael Adnan/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmice SAD - Australija pratite UŽIVO na portalu Net.hr

19.6.2026.
19:17
Sportski.net
Ismael Adnan/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Sjedinjene Američke Države i Australija igraju na otvaranju drugog kola skupine D Svjetskog prvenstva

SP, 2. kolo skupine D
19. 06. 2026.
21:00
0
SAD
 
:
0
Australija
 

SAD: 

AUSTRALIJA: 

Standings provided by Sofascore

Obje ekipe odigrale su odličnu prvu utakmicu i sada traže potvrdu koja bi ih plasirala u drugi krug. Domaćin je bio uvjerljiv protiv Paragvaja (4:1), dok je Australija iznenadila Tursku 2:1. 

Glavi sudac je Felix Zwayer, a njegovi sunardonjaci iz Njemačke čine sudačku postavu za ovaj susret. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoSadAustralija
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