Amerikanci u euforiji: Protiv Australije bore se za prvo mjesto i prolaz skupine

Sjedinjene Američke Države i Australija igraju na otvaranju drugog kola skupine D Svjetskog prvenstva.

SP, 2. kolo skupine D 0 SAD : 0 Australija

SAD:

AUSTRALIJA:

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Obje ekipe odigrale su odličnu prvu utakmicu i sada traže potvrdu koja bi ih plasirala u drugi krug. Domaćin je bio uvjerljiv protiv Paragvaja (4:1), dok je Australija iznenadila Tursku 2:1.

Glavi sudac je Felix Zwayer, a njegovi sunardonjaci iz Njemačke čine sudačku postavu za ovaj susret.