Amerikanci u euforiji: Protiv Australije bore se za prvo mjesto i prolaz skupine

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Sjedinjene Američke Države i Australija igraju na otvaranju drugog kola skupine D Svjetskog prvenstva.
SAD:
AUSTRALIJA:
Obje ekipe odigrale su odličnu prvu utakmicu i sada traže potvrdu koja bi ih plasirala u drugi krug. Domaćin je bio uvjerljiv protiv Paragvaja (4:1), dok je Australija iznenadila Tursku 2:1.
Glavi sudac je Felix Zwayer, a njegovi sunardonjaci iz Njemačke čine sudačku postavu za ovaj susret.