Mundijal na američki način: Na ovom SP-u već je palo čak sedam autogolova
Ovih sedam autogolova već je 'prebacilo' ukupan broj s cijelog Svjetskog prvenstva 2022. (2 autogola)
Svjetsko prvenstvo 2026. po mnogočemu je posebno, ali ono što nitko nije očekivao događa se na popisu strijelaca.
Završno s utakmicom SAD-a protiv Australije ukupno je već palo čak sedam autogolova. Prvi autogol na turniru postigao je Damián Bobadilla protiv SAD-a, a sada je i Australija zabila jedan protiv Amerikanaca.
Svi autogolovi na SP-u 2026.
- Damián Bobadilla (Paraguay)
- Miro Muheim (Switzerland)
- Mohamed Hany (Egypt)
- Aymen Hussein (Iraq)
- Yazan Al-Arab (Jordan)
- Mohammed Manai (Qatar)
- Cameron Burgess (Australia)
Ovih sedam autogolova već je 'prebacilo' ukupan broj s cijelog Svjetskog prvenstva 2022. (2 autogola), a turnir je na putu da izazove rekord Svjetskog prvenstva od 12 autogolova postavljen na turniru u Rusiji 2018. godine.