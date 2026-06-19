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Mundijal na američki način: Na ovom SP-u već je palo čak sedam autogolova

Mundijal na američki način: Na ovom SP-u već je palo čak sedam autogolova
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Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL/UPI/Profimedia

Ovih sedam autogolova već je 'prebacilo' ukupan broj s cijelog Svjetskog prvenstva 2022. (2 autogola)

19.6.2026.
23:40
Sportski.net
CHRISTIAN BRUNSKILL/UPI/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo 2026. po mnogočemu je posebno, ali ono što nitko nije očekivao događa se na popisu strijelaca. 

Završno s utakmicom SAD-a protiv Australije ukupno je već palo čak sedam autogolova. Prvi autogol na turniru postigao je Damián Bobadilla protiv SAD-a, a sada je i Australija zabila jedan protiv Amerikanaca. 

Svi autogolovi na SP-u 2026.

- Damián Bobadilla (Paraguay)

- Miro Muheim (Switzerland)

- Mohamed Hany (Egypt)

- Aymen Hussein (Iraq)

- Yazan Al-Arab (Jordan)

- Mohammed Manai (Qatar)

- Cameron Burgess (Australia)

Ovih sedam autogolova već je 'prebacilo' ukupan broj s cijelog Svjetskog prvenstva 2022. (2 autogola), a turnir je na putu da izazove rekord Svjetskog prvenstva od 12 autogolova postavljen na turniru u Rusiji 2018. godine. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Autogol
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