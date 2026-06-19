Mundijal na američki način: Na ovom SP-u već je palo čak sedam autogolova

Svjetsko prvenstvo 2026. po mnogočemu je posebno, ali ono što nitko nije očekivao događa se na popisu strijelaca.

Završno s utakmicom SAD-a protiv Australije ukupno je već palo čak sedam autogolova. Prvi autogol na turniru postigao je Damián Bobadilla protiv SAD-a, a sada je i Australija zabila jedan protiv Amerikanaca.

Svi autogolovi na SP-u 2026.

- Damián Bobadilla (Paraguay)

- Miro Muheim (Switzerland)

- Mohamed Hany (Egypt)

- Aymen Hussein (Iraq)

- Yazan Al-Arab (Jordan)

- Mohammed Manai (Qatar)

- Cameron Burgess (Australia)

7 - There's already been seven own goals scored at the 2026 FIFA World Cup - only the 2018 edition has seen more scored (12).



Oops. pic.twitter.com/2d8q4zopHn — OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2026

Ovih sedam autogolova već je 'prebacilo' ukupan broj s cijelog Svjetskog prvenstva 2022. (2 autogola), a turnir je na putu da izazove rekord Svjetskog prvenstva od 12 autogolova postavljen na turniru u Rusiji 2018. godine.