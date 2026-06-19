Kakva ponoćna poslastica: Hit-ekipa protiv Škota i njihove atmosfere

2. kolo Skupine C 0 Škotska : 0 Maroko

Mogući sastavi:

Škotska: Gunn - Robertson, Hanley, Hendry, Hickey - McGinn, McTominay, Ferguson, Gannon-Doak - Shankland, Adams

Maroko: Bono - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Bouaddi, El-Aynaoui - El-Khanouss - Ounahi, Diaz - Saibari

Uživo

- Utakmica počinje u ponoć po našem vremenu. Igra se u Bostonu, a sudac je Uzbekistanac Ilgiz Tantashev.

Najava

Drugo kolo skupine C Svjetskog prvenstva nudi iznimno jak i dugo iščekivan dvoboj Škotske i Maroka. Maroko je bio, možemo slobodno reći, jedna od hit-ekipa prvog kola. Taj su se epitet zaslužili sjajnom igrom protiv Brazila i remijem 1-1. Škotska je s druge strane odradila posao protiv Haitija.

Slavili su s minimalnih 1-1 i danas mogu doći jako blizu druge faze ako uspiju doći do pozitivnog rezultata. To neće biti nimalo lako ako Lavovi Atlasa pokažu igru iz prvog poluvremena protiv Brazila. Tada su izgledali kao ponajbolja ekipa svijeta i zbog toga u ovaj važan dvoboj sa Škotima ulaze kao blagi favoriti.

Nema suspendiranih, nema ozlijeđenih, svi su spremni i sigurno nas čeka jako zanimljiva utakmica u kojoj ćemo vidjeti brojne zvijezde na terenu, glasne Škote i Marokance na tribinama, a ulog je vrlo veliki.