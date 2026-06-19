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LAVOVI VS. TARTAN ARMY /

Kakva ponoćna poslastica: Hit-ekipa protiv Škota i njihove atmosfere

Kakva ponoćna poslastica: Hit-ekipa protiv Škota i njihove atmosfere
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Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd/Alamy/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

19.6.2026.
20:52
Dominik Franculić
ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd/Alamy/Profimedia
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2. kolo Skupine C
20.06.2026.
0:00
0
Škotska
 
:
0
Maroko
 

 

Mogući sastavi:

Škotska: Gunn - Robertson, Hanley, Hendry, Hickey - McGinn, McTominay, Ferguson, Gannon-Doak - Shankland, Adams

Maroko: Bono - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - Bouaddi, El-Aynaoui - El-Khanouss - Ounahi, Diaz - Saibari

Uživo

- Utakmica počinje u ponoć po našem vremenu. Igra se u Bostonu, a sudac je Uzbekistanac Ilgiz Tantashev.

Najava

Drugo kolo skupine C  Svjetskog prvenstva nudi iznimno jak i dugo iščekivan dvoboj Škotske i Maroka. Maroko je bio, možemo slobodno reći, jedna od hit-ekipa prvog kola. Taj su se epitet zaslužili sjajnom igrom protiv Brazila i remijem 1-1. Škotska je s druge strane odradila posao protiv Haitija.

Slavili su s minimalnih 1-1 i danas mogu doći jako blizu druge faze ako uspiju doći do pozitivnog rezultata. To neće biti nimalo lako ako Lavovi Atlasa pokažu igru iz prvog poluvremena protiv Brazila. Tada su izgledali kao ponajbolja ekipa svijeta i zbog toga u ovaj važan dvoboj sa Škotima ulaze kao blagi favoriti. 

Nema suspendiranih, nema ozlijeđenih, svi su spremni i sigurno nas čeka jako zanimljiva utakmica u kojoj ćemo vidjeti brojne zvijezde na terenu, glasne Škote i Marokance na tribinama, a ulog je vrlo veliki.

Marokanska Nogometna Reprezentacijaškotska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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