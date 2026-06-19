Majer otvoreno o reprezentaciji, Daliću i budućnosti: 'Nadao sam se pozivu…'

Lovro Majer za RTL Danas otkrio je kakva je situacija na Ugljanu gdje ljetuje, kako je izgledao humanitarni turnir koji je organiziran te što misli o nastupima hrvatske nogometne reprezentacije. S njime je razgovarala naša novinarka Kristina Livaja.

Lovro, vjerujem da je teško gledati reprezentaciju. Kako vam je izgledala protiv Engleske?

Znam da nije lako gledati na televiziji, pogotovo na tako velikom natjecanju, ali ništa protiv Engleske. Po meni nije bilo to toliko loše. Engleska je jedna od najjačih reprezentacija i stvarno su dobro posloženi. Primili smo dva gola, imali smo i neke šanse. Primili smo penal i gol iz prekida, što puno mijenja stvari, ali mislim da i dalje imamo taj jedan cilj – proći grupu i vjerujem da ćemo to napraviti.

Sljedeći protivnici su Panama i Gana. Što možemo očekivati od tih susreta i kako vam se činila ova formacija s trojicom u obrani?

Neće biti lako. Nekad su takve utakmice, gdje si favorit, čak i teže nego protiv velikih ekipa. Vjerujem da smo kvalitetniji i da ćemo ostvariti cilj, a to je prolazak skupine. Što se tiče formacije s tri u obrani, mislim da je to bio dobar izbor protiv Engleske. Protiv najjačih ekipa si tako defenzivno jači. Mislim da nećemo igrati stalno tako, nego više u nekim utakmicama, možda klasični 4-3-3, ali vidjet ćemo.

Jeste li se čuli s nekim iz reprezentacije? Kakva je atmosfera?

Čuo sam se prije prve utakmice, atmosfera je uvijek super i tu se puno ne mijenja. Ni ova utakmica to neće promijeniti, sve je u redu i dobro funkcionira.

Nažalost, loš kraj sezone u Wolfsburgu. Jeste li očekivali poziv Zlatka Dalića?

Nadao sam se, bez obzira na sezonu kakva je bila. Moja osobna sezona nije bila toliko loša, iako naravno nije bila idealna. Htio sam biti tamo i vjerovao sam da ću dobiti poziv, ali odluka je takva kakva jest i to sam prihvatio. Trenutno treniram i spremam se kako bi sljedeća sezona bila puno bolja.

Imate ugovor do 2028. Puno se klubova spominje kao zainteresirano. Što vas čeka u budućnosti?

Pa ne znam, još je rano. Još se ništa previše ne događa, ali vidjet ćemo. Zasad ništa konkretno nije bilo. Ne bih htio ništa unaprijed govoriti, pa ćemo vidjeti kroz dva, tri ili četiri tjedna što će se dogoditi.

Na kraju je otkrio i detalje o humanitarnom turniru na Ugljanu, koji je nastao iz ideje starije generacije prijatelja i rekreativnog igranja na moru. Projekt je, kako je pojasnio, ponovno oživljen nakon što je prošle godine imao više slobodnog vremena, a p čemu se radi pogledajte u prilgou.