Dalić s provjerenom formacijom, ali i imperativom pobjede fokus seli na Panamu

Izbornik Zlatko Dalić arhivirao je poraz od Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva i okreće se utakmicama protiv Gane i Paname, koje će biti ključne za prolazak u nokaut fazu natjecanja. Na konferenciji za medije istaknuo je najveće probleme u igri i što Hrvatska mora popraviti do idućeg susreta. Više Helena Barić.

Reprezentacija se vratila u svoju bazu u Aleksandriji i jučer odradila prvi trening nakon poraza na otvaranju Mundijala. U analizi Odigrane utakmice, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je gdje su Vatreni najviše patili.

"Od osam kornera koje je imao protivnik, imali su šest šansi stopostotnih. Dakle izuzetno loši prekidi, nikad ovako iako smo ih radili i znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost nismo."

Vremena za tugovanje nema jer ih već za četiri dana čeka druga prepreka skupine - reprezentacija Paname.

"Mi ćemo početi pripremati se za njih u subotu i nedjelju ćemo raditi baš tehničko taktičke treninge, u ponedjeljak prekide, idemo normalno, nema nikakve ljutnje ni kazne niti bilo čega niti ja želim tako funkcionirati, mi idemo po svom planu dalje."

Panama je prvi i jedini put igrala na Svjetskom prvenstvu 2018., kada je naša reprezentacija došla do srebra, a oni završili na začelju skupine G, gdje su također igrali s Engleskom i izgubili čak 6:1.

"Sve ono što sam ja napravio kao trener, što je Hrvatska napravila u mojoj povijesti, je bilo sa ovim sustavom o kojem govorimo 4-3-3, 4-2-3-1 i to je to. Tako da ćemo i ove dvije utakmice odigrati u tome i to će biti naše opredjeljenje."

S provjerenom formacijom, ali i imperativom pobjede fokus se seli na Panamu. Utakmica je to koja mora potvrditi ambicije Hrvatske na svjetskom prvenstvu.