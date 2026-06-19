Kramarić najavljuje bolje Vatrene: 'Dat ćemo sve od sebe i za Luku i za Hrvatsku'

Nije bitno kako, važno je pobijediti Panamu, kazao je slavljenik Andrej Kramarić na konferenciji za novinare u kampu hrvatske reprezentacije u Alexandriji.

Napadač njemačkog Hoffenheima, danas je proslavio 35. rođendan.

"Hvala na čestitkama i željama. Hoće li biti bednjanska bučnica? Nažalost, neće", kazao je sa smiješkom.

"Naviknuo sam slaviti rođendane na ovaj način, ze znam koji već slavim u ovom okruženju, takav je tajming," dodao je.

"Protiv Engleske nije bilo lako, znamo kako je završilo, no to je nogomet. Sada se moramo se pripremiti za najbitnije. Panama i Gana su ključne za prolaz. Kasnije uvijek možemo biti nezgodni. Nogomet je u detaljima, u našem ili njihovom kaznenom prostoru. Svi smo na SP-u zasluženo došli i ti trenuci, ti detalji i koncentracija su najbitniji," kazao je Kramarić.

Po broju golova treći je strijelac hrvatske reprezentacije s 36 postignutih golova, ispred su tek Davor Šuker sa 45 golova, dok je Ivan Perišić zabio 38 golova. Visoko je na ljestvici po broju nastupa, četvrti je sa 117 nastupa. Na vrhu je Luka Modrić sa 199 nastupa, Ivan Perišić je na 155, a ispred "Krame" je i Darijo Srna s 134 nastupa.

Hrvatska je protiv "Gordog Albiona" pokazala i neke dobre stvari koje će trebati ponoviti protiv Gane.

"Sigurno će biti drugačija utakmica, Panama ima drugačiji stil, sigurno ćemo imati više loptu u nogama i mogućnost stvarati prilike. Nije bitno kako, važno je pobijediti. Ta tri boda će nam jako puno značiti."

Krama je jedan "senatora u nacionalnoj vrsti.

"Na mlađima svijet ostaje, ali mi stariji se ne želimo dati, to smo svojim znanjem i karakterom dokazali. Mlađi su ovdje da nam daju dodatnu energiju. Hrvatska u svim sportovima uvijek ima mlade talente, tako će biti i u budućnosti.

Protiv hidratacije

Utakmica protiv Paname bit će 200. za kapetana Luku Modrića u nacionalnom dresu.

"Stvarno nevjerojatna brojka, ne zna čovjek što bi rekao, to je stvarno čudesna priča. Hvala kapetane, hvala Luka. Sigurno da ćemo dati sve od sebe, ne smo zbog njega, da u utakmicu uđemo s pristupom kako smo naviknuli, a onda bi pobjeda trebala doći.

Dodao je kako ga prekidi u poluvremenu zbog hidratacije smetaju.

"To je dobra financijska stvar, šalim se. Meni to ne odgovara, stadion je bio zatvoren, bilo je 22 stupnja, gubiš ritam. Apsolutno podržavam da u vremenskim uvjetima koji nisu problematični ne bi trebalo biti pauze. Možda će u Philadelphiji biti drugačije, ali općenito sam protiv toga."

Hrvatska je u Dallasu imala veliku podršku navijača.

"Pratimo, gledamo, uvijek je nešto posebno biti Hrvat i pratiti ovakve utakmice. Osjetili smo atmosferu, stadion je bio bomba, neki su moji suigrači rekli da su imali osjećaj da je finale SP-a," kazao je na kraju.