Bivši Vatreni o Modriću: 'Gadljivo, jedva smo dočekali u našem jalu pljunuti na najvećeg'

Robert Špehar, bivši profesionalni nogometaš, reprezentativac Hrvatske, danas trener ŽNK Osijek, nedavno je u podcastu Net.hr "Maksanov korner" pričao u sustavu s trojicom iza i o formi Luke Modrića. Špehar je kazao sljedeće:

"Nisam pobornik da naša reprezentacija igra s tri stopera odozadi. Jednostavno, nismo to mi, nije to u nama... To je jednostavno kao da Brazil odjednom počne igrati sa tri stopera. Mi smo drugo i treća mjesta na svijetu osvojili sa četiri igrača u liniji otpozadi, u nekim sistemima 4-2-3-1 ili 4-4-2. Mislim da igra s trojicom iza nije ono što našim igračima leži. I u onoj utakmici s Belgijom kao da mi se i Luka izgubio u tom sistemu", kazao je Robert Špehar i nastavio u jednom dahu:

"Luka je navikao kad se igra s četiri iza da dođe i po loptu, kad bekovi odu više, pa se stoperi rašire pa onda i Luka dođe po loptu ili uz liniju između dva stopera. Ovako kad su trojica iza. Luka krene po loptu, valjda se zaboravi i onda maltene imamo sudaranje, a nemamo Luku Modrića tamo gdje je najbolji, gdje može razigrati, dati zadnji pas. Jer, Luka je tu neprikosnoven na svijetu. U primanju Luka može napraviti višak - dva igrača. Gurnut loptu. Po meni, Luka mora biti bliže gore, što je uvijek i bio. Sad je Luka igrao u zadnje dvije utakmice u paru s Kovačićem, kao dva zadnja vezna. Znamo da Kovačić zaista nije i to se vidjelo protiv Belgije i Slovenije, da nije u optimalnoj formi, što je i logično. Nije igrao toliko u Engleskoj, dosta dugo nije igrao. Sad na kraju je neke minute i skupio. Luka je isto imao taj problem s nosom, pa maska. Još se prilagođava. Baš mi je drago da je dao ovaj gol Sloveniji, predivan, majstorski. To je majstorski gol što je dao. Ali, isto Luka nije u TOP formi, ali za Luku se ja ne bojim na SP-u".

Čitav podcast s Robertom Špeharom pogledajte - OVDJE.

Zašto počinjemo intervju sa Robertom Špeharom s navedenim? Zato što se u današnjem intervjuu za portal Net.hr osvrnuo upravo na sistem s kojim smo zaigrali protiv Engleza na startu Svjetskog prvenstva protiv Engleska u Dallasu, u porazu 4-2 i oštar je bio u komentiranju kritika na račun Luke Modrića, koji nije odigrao na uobičajenoj razini.

Poraz Hrvatske od Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva (4-2) izazvao je brojne analize i komentare. Dok jedni vide razlog za brigu, drugi u igri Vatrenih, posebice u prvom poluvremenu, pronalaze temelje za optimizam. Svoje viđenje utakmice, taktičkih problema, ali i sramotnih kritika na račun kapetana Luke Modrića, za Net.hr iznosi Robert Špehar.

Sjajna atmosfera i optimizam unatoč porazu

Iako je konačni rezultat bolan, Špehar ističe kako je utakmicu pratio u sjajnoj navijačkoj atmosferi u svom Osijeku te da, unatoč svemu, nije tužan, već vidi razloge za optimizam u nastavku natjecanja.

Gdje ste gledali utakmicu i kakvi su prvi dojmovi nakon poraza od Engleske?

"Gledali smo u Osijeku, s prijateljima sam gledao u caffe baru Dali u Osijeku. Bila je stvarno dupkom puna, sjajna atmosfera. Tako su nas i navikli i zaslužili naši Vatreni nakon svih ovih uspjeha, povijesnih rezultata koje su imali, svakako su dosta napravili da ih se podrži i tako to treba biti. A što se tiče rezultata, nisam tužan, nikako. Dapače, nakon ovih prijateljskih utakmica koje nisu onako baš izgledale dobro i srčano, protiv Belgije i Slovenije, mislim da za nastavak Svjetskog prvenstva možemo graditi optimizam na onom prvom poluvremenu protiv Engleske, gdje smo pokazali i srčanost i, po meni, dobru igru. Dva puta smo pokazali karakter i snagu i kvalitetu da se možemo vratiti nakon 1-0 i nakon 2-1, da se možemo vratiti u igru. Naravno, sad se raspravlja kako smo pali u drugom poluvremenu itd, ali to je nogomet. Igrali smo po meni protiv jednog od najvećih favorita za naslov prvaka svijeta. Dobili smo rani gol u drugom dijelu nakon 2-2, u 47. minuti, što je malo poremetio entuzijazam koji smo imali na kraju prvih 45 minuta. U nogometu je normalan pad 10-15 minuta u kojem nas je Livaković spašavao, da ne dobijemo odmah i rani četvrti gol. To smo preživjeli najviše zahvaljujući njemu, a pred kraj dvoboja smo dobili i četvrti gol, što izgleda ružno za naš renome. Međutim, moramo znati jednu stvar. Krenuli smo na ovaj SP s Modrićem, Kovačićem i Gvardiolom koji nisu u svojim uobičajenim formama, jer nisu dugo igrali. Oni su nedovoljno spremni i nezaliječeni. Kovačić nije imao skoro nikakvu minutažu u posljednjih šest mjeseci, Gvardiola isto u Premier ligi, kao i Kove, dugo nije bilo. Znamo da obojica igraju u Manchester Cityju. Kramarić isto ima problema, jako važan igrač za našu reprezentaciju koji ka dje ušao protiv Engleske, pokazao je s par driblinga što može, na koji način radi višak i nered u obrani suparničke ekipe. Krama je isto nedovoljno zaliječen. Ono najvažnije i to naglašavam, to nije kritika, ali mi je jako jako žao što se Luki dogodilo to u Milanu. Da je i on izgubio ritam utakmica. Protiv Belgije i Slovenije u pripremama je igrao s maskom. Luka uvijek daje srce, dušu, daje sve od sebe za reprezentaciju Hrvatske, ali nije bio na svom uobičajenom nivou. Logično je da Luka nije bio protiv Engleske onakav kakvog smo mi htjeli i trebali. Da mu se ozlijeda lica nije dogodila, siguran sam da bi nas odveo na startu SP-a do pobjede. Vjerujem da se Luka za vrijeme SP-a može oporaviti. Možemo mi napraviti na ovom SP-u čudo. S pravim Lukom, s Kramom koji će s još dići u formi, s ostalima, možemo do rezultata s kojim ćemo biti zadovoljni", govori Robert Špehar.

Meni je to, što se tiče tih stvari, gadljivo. To mi je stvarno gadljivo, jer upirati prstom nakon poraza od Engleske, ne samo u Luku Modrića, u ijednog pojedinca je nekorektno, a kamoli u Luku Modrića koji je nama dao sve. Jedva smo dočekali u našem, kako se kaže, jalu da pljunemo i udarimo i na onog najvećeg. To mi je nedostojno uopće komentirati, takve uopće niti ne želim komentirati. Robert Špehar za Net.hr.

Foto:

Neprihvatljivo je da primamo golove kao u drugom dijelu...

"Istina. Reprezentacija našeg renomea ne može si dopustiti da dobije golove iz prekida, ali i to se dogodi. Treba sve izanalizirati dobro i pripremiti se još bolje za susret s Panamom sljedeće srijede u 1 ujutro po našem vremenu. Hrvatska treba protiv Paname autorativno nastupiti, pa da u posljednji susret u skupini L uđemo s tri boda, nabrijani da uzmemo još tri. Moramo se fokusirati na prvo poluvrijeme protiv Engleske. Prvih 45 minuta je bilo stvarno dobro".

'Sustav s tri stopera nije dobar za nas'

Pokušalo se s formacijom od tri stopera, no obrana je opet izgledala ranjivo. Je li to pravi put za Hrvatsku?

"To sam već komentirao u vašem podcastu Maksanov korner. Pokušalo se s tri stopera. I dalje tvrdim da to nije dobro za nas, jer bez obzira što smo s linijom od tri u obrani dobili da imamo uvijek tri osigurača iza, vidi se da stojimo jako visoko, da smo ipak nedovoljno brzi. Neću reći spori, ali nedovoljno brzi. Kad ostane naša zadnja linija na brisanom prostoru, u velikim smo, velikim problemima. Tako da sam ja dosta siguran da ćemo se u nastavku ovoga turnira vratiti na sustav s četiri igrača u zadnjoj liniji."

Prekidi kao vječni problem

Ponovno smo primili golove nakon prekida, što je problem koji se vuče već dugo. Kako to riješiti?

"Englezima su prekidi forte. Znači, oni su u prekidima zaista jaki, a siguran sam da su Dalić i stožer i svi igrači su sigurno posvetili punu pažnju tome, vježbali i tako dalje. Ali, kad bi nogomet ovisio samo o analizi, onda bi svaka ekipa na svijetu, primjerice, pred utakmicu s Argentinom analizirala Messija i zaustavili ga. I naravno da se rade dogovori kako zaustaviti Messija, a Messi opet sa svojom kvalitetom i sa svojom klasom zabije tri gola. Znači, nije nogomet neka igrica na Playstationu. Jednostavno, treba biti puno koncentriraniji. Naravno, treninzi prekida protiv nas se mogu postaviti ovako, objasnit ću vam sad. Igrač na igrača, može se postaviti i da se ne igra igrač na igrača. Ako dobiješ stalno golove u smislu da se postavljaš zonski, bez da stojiš igrač na igrača i dobivaš stalno golove, možda se može pokušati da igrač čuva igrača, da bude na njemu u šesnaest metara. Znači, postoje načini, mehanizmi, ali to je na izborniku da vidi kako i što. Ne treba se puno s tim opterećivati, nego na našu igru. I na još jednu stvar, što sam zaboravio reći. Ne smijemo dobivati toliko golova. Nije bilo dobro u zadnjoj liniji."

Foto: Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia

'Gadljivo mi je upirati prstom u Luku Modrića'

Nakon utakmice, dio javnosti, posebno na društvenim mrežama, oštro je kritizirao Luku Modrića. Kako gledate na te kritike?

"Meni je to, što se tiče tih stvari, gadljivo. To mi je stvarno gadljivo, jer upirati prstom nakon poraza od Engleske, ne samo u Luku Modrića, u ijednog pojedinca je nekorektno, a kamoli u Luku Modrića koji je nama dao sve. Dao i stisnuo zube i na ovoj utakmici skinuo masku, pokušao, dao sve od sebe. Ponavljam, ono što sam rekao nije bila kritika, nego sasvim suprotno. On nije bio na razini na ovoj utakmici jer skoro nije igrao preko dva mjeseca. Izgubio je natjecateljski ritam. Svatko bi na njegovom mjestu pao u igri i tko nije igrao nogomet, ne zna što znači igrati sa slomljenim nosom. Stalno je to negdje u primisli. Pokušavaš igrati kao da se to nije dogodilo, ali jednostavno, to je u glavi. Luka je na terenu protiv Engleske morao biti. I Luku moramo istrpjeti, izgurati kao što je on nas nosio sve ove godine, da bi ga dovukli do faze kad bude ono na ispadanje, gdje nam onda treba onaj pravi Luka. Luka ne postati pravi ako mu ne damo da igra. Na terenu mora odraditi ono što je izgubio zadnja dva mjeseca u Italiji što nije igrao. Prema tome, te kritike... Jedva smo dočekali u našem, kako se kaže, jalu da pljunemo i udarimo i na onog najvećeg. To mi je nedostojno uopće komentirati, takve uopće niti ne želim komentirati", oštar je Robert Špehar.

Foto: Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia

Što nas čeka protiv Paname i Gane?

Unatoč početnom porazu, Svjetsko prvenstvo je tek počelo. Špehar vjeruje da je kvaliteta na strani Hrvatske u iduće dvije utakmice te da je već jedna pobjeda vjerojatno dovoljna za prolazak u drugi krug natjecanja.

Slijede nam utakmice protiv Paname i Gane. Kakva su vaša očekivanja i što je potrebno za prolazak skupine?

"Gledao sam Panamu, dobra, brza ekipa. Što mogu reći za Ganu? Sigurno nam neće biti lako ni s jednom ekipom, puno trke. Naravno da je kvaliteta na našoj strani, ali dogodila su se već neka iznenađenja. Siguran sam da izbornik Dalić i svi igrači ne razmišljaju da imamo neke lakše utakmice. Svaka sljedeća je ključna. FIFA je proširila krug na 48 reprezentacija i velika je vjerojatnost da si s četiri boda totalno siguran da prođeš kao drugi, a s tri, pa čak i s dva boda, možeš proći kao treći. Mislim da će jedna pobjeda u iduće dvije utakmice biti dovoljna za drugi krug."