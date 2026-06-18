Analiza nakon Engleske: 'Dalić mora tražiti promjene, a Modrić bio izoliran'
Naglašava se i činjenica da će konkurencija s klupe u nastavku turnira igrati važnu ulogu.
Nakon utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, stižu sve detaljnije analize igre Vatrenih, a u fokusu su ponovno obrana, organizacija igre i taktička postavka.
U jednoj od analiza istaknuto je kako je vratar Dominik Livaković bio ključna figura susreta te da je svojim intervencijama održavao Hrvatsku u igri.
“Tko zna bi li se ponovio kazneni udarac Kanea da je zabio. Livi, svaka čast, velika snaga Hrvatske”, navodi se u osvrtu, uz naglasak da je Livaković imao čak sedam važnih obrana.
Posebno se osvrnulo i na učinak kapetana Luka Modrić, koji je, prema analizi, bio dobro zatvoren od strane Engleza.
“Modrić, no party. Englezi su ga izolirali i tada Hrvatska ima probleme u organizaciji igre”, ističe se, uz zaključak da Hrvatska teško pronalazi ritam kada je njezin glavni kreator neutraliziran.
U analizi se dotaknulo i taktičkih odluka izbornika Zlatko Dalić, uz pitanje formacije s trojicom u zadnjoj liniji.
“Ne znamo hoće li Dalić reći ‘nikad više s tri iza’, ali vjerojatno neće. Možda je ovo bio eksperiment, no stožer zna najbolje”, navodi se.
Posebno zabrinjavajući segment ostaju prekidi i reakcije nakon izgubljene lopte, koje su označene kao jedan od glavnih problema Hrvatske u ovoj utakmici.
Ipak, naglašava se i činjenica da će konkurencija s klupe u nastavku turnira igrati važnu ulogu, dok će stručni stožer imati zadatak brzo stabilizirati momčad pred iduće izazove.