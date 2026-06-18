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TEŠKA NOĆ /

Analiza nakon Engleske: 'Dalić mora tražiti promjene, a Modrić bio izoliran'

Naglašava se i činjenica da će konkurencija s klupe u nastavku turnira igrati važnu ulogu.

18.6.2026.
20:34
Sportski.net
Luis Revilla Mata/Zuma Press/Profimedia
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Nakon utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, stižu sve detaljnije analize igre Vatrenih, a u fokusu su ponovno obrana, organizacija igre i taktička postavka.

U jednoj od analiza istaknuto je kako je vratar Dominik Livaković bio ključna figura susreta te da je svojim intervencijama održavao Hrvatsku u igri.

“Tko zna bi li se ponovio kazneni udarac Kanea da je zabio. Livi, svaka čast, velika snaga Hrvatske”, navodi se u osvrtu, uz naglasak da je Livaković imao čak sedam važnih obrana.

Posebno se osvrnulo i na učinak kapetana Luka Modrić, koji je, prema analizi, bio dobro zatvoren od strane Engleza.

“Modrić, no party. Englezi su ga izolirali i tada Hrvatska ima probleme u organizaciji igre”, ističe se, uz zaključak da Hrvatska teško pronalazi ritam kada je njezin glavni kreator neutraliziran.

U analizi se dotaknulo i taktičkih odluka izbornika Zlatko Dalić, uz pitanje formacije s trojicom u zadnjoj liniji.

“Ne znamo hoće li Dalić reći ‘nikad više s tri iza’, ali vjerojatno neće. Možda je ovo bio eksperiment, no stožer zna najbolje”, navodi se.

Posebno zabrinjavajući segment ostaju prekidi i reakcije nakon izgubljene lopte, koje su označene kao jedan od glavnih problema Hrvatske u ovoj utakmici.

Ipak, naglašava se i činjenica da će konkurencija s klupe u nastavku turnira igrati važnu ulogu, dok će stručni stožer imati zadatak brzo stabilizirati momčad pred iduće izazove.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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