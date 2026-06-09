Legenda otvoreno: 'Cijenim što Dalić ne da na senatore, ali mora prelomiti i donijeti tu odluku'

Sjeli smo u automobil i zaletili se do ravne nam i vruće Slavonije kod legendarnog Roberta Špehara. Jedan od najboljih napadača i strijelaca koji su ikad igrali u HNL-u, još uvijek najbolji strijelac Osijeka ikad, danas trener ŽNK Osijek, ugostio je podcast Net.hr "Maksanov korner" u ŽNK Osijek, kako bi s nama popričao o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, nadolazećem Svjetskom nogometnom prvenstvu i ostalim aktualnostima.

Robert Špehar detaljno analizira stanje Vatrenih uoči početka Mundijala u Sjevernoj Americi. Špehar se osvrnuo na blijeda izdanja u pripremnim utakmicama, komentirao taktičke zamisli izbornika Zlatka Dalića, te progovorio o formi ključnih igrača.

'Mi smo fenomen, ali sad nismo briljirali'

Hrvatska uoči puta u Ameriku nije oduševila, a dojam je da su igre u porazu od Belgije (0-2) i pobjedi protiv Slovenije (2-1) u posljednim sekundama susreta, bile daleko od razine koja se očekuje od svjetskih viceprvaka i osvajača bronce. Špehar je istaknuo kako ni on, baš kao ni izbornik, ne može biti zadovoljan viđenim.

Nisam pobornik da naša reprezentacija igra s tri stopera odozadi. Jednostavno, nismo to mi, nije to u nama. Robert Špehar u 'Maksanovom korneru'.

Kako je tebi Hrvatska izgledala u pripremnim utakmicama, jesi li zabrinut što senatori nisu u formi? I Dalić je rekao kako se senatorima ne može u boj.

"Uvijek kažem kako je naša nogometna reprezentacija fenomen. Svi ovi uspjesi, i od one Ćirine generacije i ona dva uspjeha sa Dalićem na svjetskim smotrama, su fenomenalni. I svaki odlazak na SP je stvarno uspjeh, pa tako i ovo. Naravno, mi smo se sad malo i razmazili i sad smo u TOP 10 reprezentacija na svijetu. Mi smo jednostavno takvi. Možda i jesmo postizali ove 'nenormalne' uspjehe za tako malu zemlju. Baš zato što smo takvi, što uvijek želimo najviše, što želimo najbolje, ali smo isto malo u nekom smislu zeznuti. Da mi slučajno ne prođemo grupu, to bi bila katastrofa. Kod nas nema između i to je jednostavno tako. Nitko nema pravo Daliću reći nakon drugog i trećeg mjesta na svijetu, nakon srebra u Ligi nacija, nakon tih uspjeha nevjerojatnih. Nitko nema pravo sumnjati u Dalića, niti da Dalić luta. Dalić predobro zna ovu reprezentaciju i predobro zna te igrače da bi i on sam mogao biti zadovoljan. Da je ovo izgledalo dobro ove prve dvije utakmice prijateljske, protiv Belgije i Slovenije i nije, budimo realni. Pa i sam Dalić kaže da nije zadovoljan, nismo ni mi, budimo realni. Ideja je bila protiv Belgije da igra s tri stopera, a s takvom taktikom bi trebali igrati protiv Engleske. Jer, očekuje se da su Englezi ipak malo jači od Paname i Engleske, gdje bi igrali s tri i gdje bi u nekoj fazi obrane bi se pretvarali u 5-4-1, s petoricom otpozadi. U utakmici protiv Belgije, koju smo izgubili, po meni nije bilo dobro, dok je Dalić u Varaždinu opet okrenuo taktiku i zaigrao s četiri iza, u sistemu 4-2-3-1. Najvjerojatnije bi tu taktiku trebali imati protiv Paname i Gane. I prvo poluvrijeme u toj taktici protiv Slovenije nije bilo dobro. Kažem, Daliću nemamo što pričati. Čovjek je predugu u reprezentaciji. Svakog igrača zna, ali možemo iskomentirati. Ja se nadam da... To smo probavali s tri stopera iza, u nekoliko navrata i nadam se da će to biti dobro. Možda i nije loše da smo u ove dvije prijateljske utakmice vidjeli neke probleme, neke stvari. Nekad je i to možda dobro ", govori Robert Špehar koji je poznat kao sugovornik koji je bez dlake na jeziku, koji kaže iskreno ono što misli, kao onaj koji ne daje politički korektne odgovore ili odgovore zamotane u celofan da se ne bi nekom zamjerio ili da se ne bi netko na njega naljutio.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Cijenim što Dalić ne da na svoje senatore koje su mu donijeli uspjehe, to je TOP, ali mislim da Dalić to mora prelomiti. Vidjeli smo protiv Slovenije u drugom dijelu da kad su ušli Sučić i Pašalić, to je jedna druga priča. To je brže, to je življe, to je okomitije. Tako da se uistinu nadam da će ti igrači dobiti veću minutažu. Senatore koji nisu dugo igrali isprobalo se, da se vidi u kojem su stanju, ali ja sam uvjeren i nadam se i navijam da Dalić od prve utakmice s Engleskom stavi igrače koji su pokazali da su u TOP formi, koji su pokazali što znaju i u Ligama prvaka, ove koje sam nabrojao i mlađe. Da krenu od prve minute i da igraju, a onda senatore uvijek mogu uvesti u igru. Oni su tu, neprikosnoveni. Više se nadam, iskreno se nadam da će na kraju ipak donijeti takvu odluku.

Izbornik Zlatko Dalić u prijateljskim je susretima isprobavao sustav s tri braniča u zadnjoj liniji, što je taktička formacija kojoj je sklon u utakmicama protiv jačih suparnika. Ipak, Špehar smatra da takav način igre ne odgovara mentalitetu i navikama hrvatskih nogometaša te da su najveći uspjesi ostvareni u klasičnoj formaciji s četiri braniča.

Je li sustav s tri stopera rješenje za Hrvatsku, posebno protiv jakih protivnika poput Engleske?

Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Nisam pobornik igre s tri stopera'

"Ja se nadam, probali smo stalno s tri stopera u nekoliko navrata, da će to biti dobro, ali ja nisam pobornik da naša reprezentacija igra s tri stopera odozadi. Jednostavno, nismo to mi, nije to u nama... To je jednostavno kao da Brazil odjednom počne igrati sa tri stopera. Mi smo drugo i treća mjesta na svijetu osvojili sa četiri igrača u liniji otpozadi, u nekim sistemima 4-2-3-1 ili 4-4-2. Mislim da igra s trojicom iza nije ono što našim igračima leži. I u onoj utakmici s Belgijom kao da mi se i Luka izgubio u tom sistemu. Jer, Luka je navikao kad se igra s četiri iza da dođe i po loptu, kad bekovi odu više, pa se stoperi rašire pa onda i Luka dođe po loptu ili uz liniju između dva stopera. Ovako kad su trojica iza. Luka krene po loptu, valjda se zaboravi i onda maltene imamo sudaranje, a nemamo Luku Modrića tamo gdje je najbolji, gdje može razigrati, dati zadnji pas. Jer, Luka je tu neprikosnoven na svijetu. U primanju Luka može napraviti višak - dva igrača. Gurnut loptu. Po meni, Luka mora biti bliže gore, što je uvijek i bio. Sad je Luka igrao u zadnje dvije utakmice u paru s Kovačićem, kao dva zadnja vezna. Znamo da Kovačić zaista nije i to se vidjelo protiv Belgije i Slovenije, da nije u optimalnoj formi, što je i logično. Nije igrao toliko u Engleskoj, dosta dugo nije igrao. Sad na kraju je neke minute i skupio. Luka je isto imao taj problem s nosom, pa maska. Još se prilagođava. Baš mi je drago da je dao ovaj gol Sloveniji, predivan, majstorski. To je majstorski gol što je dao. Ali, isto Luka nije u TOP formi, ali za Luku se ja ne bojim. No, mislim da imamo dobrih, potentnih igrača koji su u TOP formi kao Sučić, Pašalić, Vlašić itd. Ja cijenim što Dalić ne da na svoje senatore koje su mi donijeli uspjehe, to je TOP, ali mislim da Dalić to mora prelomiti. Recimo, u veznom redu da imaš nedovoljno spremnog i Kovačića što se vidi i nekog drugog. Jednog možemo, a to je naravno Luka. Luka uvijek, ako ga treba istrpiti, uvijek, ali Luka će na kraju biti sigurno pravi, ali po meni moramo iskoristiti igrače koji su u formi. Vidjeli smo protiv Slovenije u drugom dijelu da kad su ušli Sučić i Pašalić, to je jedna druga priča. To je brže, to je življe, to je okomitije. Tako da se ja uistinu nadam da će ti igrači dobiti veću minutažu. Senatore koji nisu dugo igrali isprobalo se, da se vidi, u kojem su stanju, ali ja sam uvjeren i nadam se i navijam da Dalić od prve utakmice s Engleskom stavi igrače koji su pokazali da su u TOP formi, koji su pokazali što znaju i u Ligama prvaka, ove koje sam nabrojao i mlađe. Da krenu od prve minute i da igraju, a onda senatore uvijek mogu uvesti u igru. Oni su tu, neprikosnoveni. Više se nadam, iskreno se nadam da će na kraju ipak donijeti takvu odluku", priča u jednom dahu Robert Špehar.

Utakmica protiv Slovenije za Luku Modrića je možda bila i posljednja na hrvatskom tlu, kao i za Zlatka Dalića kao izbornika Hrvatske na našem tlu.

"Najbolji nogometaš Hrvatske ikad Luka Modrić vjerojatno igra zadnje veliko natjecanje u dresu Hrvatske, koji nam je donio sve ove uspjehe. Naravno i svi ostali, ali on je na čelu. Najviše čak i zbog njega bi volio da Hrvatska na SP-u u Sjevernoj Americi ode što dalje. Što se tiče Dalića, izbornik se još nije izjasnio ostaje li nakon Mundijala na izborničkoj klupi Hrvatske. No, između redaka se možda mogu zaključiti neke stvati. Ako je i odlučio da ide nakon SP-a, a ja mislim da ima neku ideju, vrlo pametno je to odlučio i izbjegao, sakrio od javnosti da ne bi pravio nemire prije Svjetskog prvenstva. Jer da je sada rekao 'odlazim', odmah bi krenule priče, licitacije, tko će ga naslijediti, to bi unijelo nervozu. To je odlična njegova odluka da sačeka kraj turnira. Vjerujte mi, on ne čeka da vidi hoće li rezultat biti dobar ili loš. Ako je donio odluku, on ju je već donio i objavit će je poslije prvenstva, kakav god rezultat bio. I to mislim da je jedino ispravno, to je potez mudrog čovjeka koji zna koliko je važan mir u svlačionici i fokus na ono što je ispred njih. Svi su oni ušli u povijest. Zlatko Dalić je najbolji hrvatski izbornik zbog svega što je napravio i osvojio na klupi Hrvatske".

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Unatoč kritikama, Špehar ostaje optimist i vjeruje da će Hrvatska, kao i uvijek, biti prava kada to bude najpotrebnije, već od prve utakmice protiv Engleske. Posebno se nada velikom rezultatu zbog kapetana Luke Modrića, kojem je ovo vjerojatno posljednje veliko natjecanje u dresu reprezentacije.

Cijeli podcast s Robertom Špeharom pogledajte u priloženom videu gore.