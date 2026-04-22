'Igrači Hajduka su protiv Osijeka pokazali cijeloj Hrvatskoj da su sami odustali od prvog mjesta'

Osijek je u sklopu 31 kola na Poljudu šokirao k'o krpa igrački blijedi Hajduk uzevši mu sva tri boda. Predzadnja momčad SHNL-a koja se bori za opstanak pobijedila je u utorak navečer drugoplasiranu momčad prvenstva rezultatom 1-0.

Vladan Bubanja je u 56. zabio jedini gol na utakmici i ponio epitet junaka dvoboja, ali treba reći ono što su vidjeli svi koji su gledali utakmicu. Hajduk je odigrao baš loše. Osim zadnjih 20 minuta utakmice splitski su Bijeli bili ispod svake razine. Nakon dugo vremena, Hajduk je protiv Osijeka igrao bez dvojice svojih ključnih igrača iz ove i prethodne četiri sezone, kapetana Marka Livaje i Filipa Krovinovića. Iako su upravo oni bili među najzaslužnijima za osvajanje dvaju Kupova, željeni naslov prvaka i dalje im je izmaknuo.

Igrači Hajduka su protiv Osijeka pokazali svojim navijačima i cijeloj Hrvatskoj, svojim odnosom prema igri, prema dresu Hajduka, da su sami odustali od prvog mjesta. To treba jasno reći. Robert Špehar za Net.hr.

Bez njih u sastavu, Hajduk je na Poljudu minimalno izgubio, a da stvar po Splićane bude gora, priliku za izjednačenje propustio je Michele Šego, koji je u završnici promašio jedanaesterac pogodivši samo vratnicu. No, da ne ide sve na dušu lošem Hajduku, treba svakako pohvaliti Osijekovog trenera Radotića koji je odlično posložio defenzivu i takav Osijek, uz beskrvnog Hajduka, je lakoćom branio sve napade ‘bijelih’, tako da je njihov kapetan Malenica slobodno mogao ostati u svlačionici u prvom poluvremenu.

Robert Špehar je istinska legenda Osijeka, čovjek koji je u HNL-u zabio 86 golova i trenutno je na 10. mjestu vječne ljestvice strijelaca HNL-a. Njegova riječ itekako ima težinu. Špehar je za Osijek igrao u tri mandata i ukupno je odigrao više od 400 utakmica za NK Osijek do 2004. godine, prema Nogometnom leksikonu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

"Čestitke mojem Osijeku što su uspjeli pobijediti Hajduk na Poljudu u jednoj jako bitnoj utakmici za Osijek u borbi za ostanak u ligi. Osijek je igrao hrabro, za razliku od nedavnih, prošloh izdanja, gdje su igrali stalno toplo - hladno, što je bilo dosta razočaravajuće. Mislim da je Osijek zasluženo odnio tri vrlo važna boda, ali isto tako moramo naglasiti u jednoj nesadržanoj, slaboj utakmici, nezanimljivoj utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo baš za zaborav, totalno nezanimljiva utakmica obostrano. Maltene se prvih 45 minuta odigralo bez udarca na gol. Hajduk je bio razočaravajući. Osijek je iskoristio taj jedan prekid, korner, zabio gol. Hajduk čak nije uspio zabiti iz penala za 1-1 i tih nekoliko šansi što je Hajduk stvorio u drugih 45 minuta."

Premalo od Hajduka na Poljudu...

"Puno premalo, ali kad pričamo o utakmici, ne možemo Osijekovu igru svrstati u rubriku sjajna niti ju opjevavati, ali u ovoj utakmici mislim da se takvo što od Osijeka nije ni moglo očekivati. Najvažnije je bilo uzeti bod, a Osijek je uzeo sva tri. Da je kojim slučajem Osijek izgubio od Hajduka, da Vukovar danas pobijedi Goricu, Vukovar bi došao na samo jedan bod. Vukovar je u prošlom kolu na Aldo Drosini protiv Istre 1961 ostvario prvu gostujuću pobjedu ove sezone. Tako da se ipak nakon ove pobjede Osijeka, u taboru Osijeka, lakše diše. Naravno, mi svi koji volimo Osijek možemo malo odahnuti i nadam se da će Osijek do kraja sezone uhvatiti kontinuitet, prekinuti ritam toplo - hladno i da će do kraja sezone igrati samo toplo, odnosno dobro, bez oscilacija", priča Robert Špehar, trener ŽNK Osijek.

Je li ovo bila najgora utakmica Hajduka ove sezone i zašto su Splićani izgubili?

"Gledajte, to što smo vidjeli od Hajduka protiv Osijeka je bilo jako loše, ne samo u smislu tehničke izvedbe nego i zalaganja, što simpatizeri Hajduka, Torcida, svi koji vole Hajduk i koji godinama sanjaju o naslovu prvaka svog kluba, ne zaslužuju. Bez obzira na stanje na tablici SHNL-a i što je Dinamo uvjerljivo vodeći sa +10 bodova u odnosu na Hajduk, navijači Hajduka od svojih igrača zaslužuju da do zadnje sekunde prvenstva, bez obzira na kojoj Hajduk bio poziciji, da svaki igrač Hajduka ostavi srce na terenu i naglasio bih ono što sam u razgovoru za portal Net.hr više puta naglašavao. Ponovno se dokazalo i pokazalo da je Livaja broj jedan Hajduka i bez Livaje pitanje je na kojoj poziciji bi Hajduk bio, na kojoj bi poziciji Hajduk bio. I naveo bih jednu bitnu stvar. Jučer su igrači Hajduka pokazali svojim navijačima i cijeloj Hrvatskoj, svojim odnosom prema igri, prema dresu Hajduka, da su sami odustali od prvog mjesta. To treba jasno reći".

Dinamo od 20.15 gostuje na Aldo Drosini kod Istre, na terenu na kojem Plavi dvije godine ne znaju za pobjedu.

"Dinamo je apsolutni favorit. Ne znam što se mora dogoditi da ova sjajna atmosfera koju je trener Kovačević stvorio među igračima, pokvari. Igrači Dinama su svi ambiciozni, nabrijani, motivirani, što je totalna suprotnost od ovog što sam pričao o igračima Hajduka. Bez obzira što je Dinamo 99.9% prvak, igrači Dinama su motivirani do kraja. Kod njih nema opuštanja. Svi su željni dokazivanja, svi su željni igre, golova, pobjeda. Bez obzira na Istru koju cijenim i što je promijenila trenera, mislim da u ovoj utakmici igra samo jedan znak, a to je pobjeda Dinama".

