Stravični detalji smrti tinejdžera na Dravi: Skočio i otplivao do glavnog toka rijeke, samo ga je povuklo

Policija je objavila detalje o jučerašnjem utapanju dječaka u starom koritu rijeke Drave u blizini Gornjeg Hrašćana.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 14-godišnjem dječaku koji je nestao tijekom kupanja na Dravi s prijateljima, a u jednom trenutku nestao je u vodi.

Prema policijskom priopćenju, glavni tok rijeke povukao je dječaka ispod površine vode nakon čega više nije izronio.

Potraga trajala dva sata

Odmah po zaprimanju dojave o nestanku, pokrenuta je opsežna potraga tijekom koje su korišteni dronovi i ronioci. Na mjesto događaja upućena je policija, Hitna pomoć, HGSS i vatrogasci.

Nažalost, u 14:20 sati ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec pronašli su beživotno tijelo maloljetnog mladića.

Na mjesto događaja izašao je mrtvozornik koji je pregledom tijela utvrdio kako nema tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt, već je zaključio da je smrt nastupila uslijed utapanja, priopćila je policija.

Policija upozorila građane

Iz policije su izrazili sućut obitelji preminulog dječaka i upozorili građane da za kupanje koriste uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi.

"Želimo upozoriti kupaće na potencijalne opasnosti i pružiti savjete kako se ponašati na kupališnim mjestima", priopćili su.

Građanima savjetuju da se kupaju isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima, da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima te izbjegavaju područja s naglim promjenama dubine, da ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti, da ne plivaju sami i da se ne udaljavaju od ostalih kupača

Ističu kako kupaći ne bi smjeli u vodu ulaziti pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava. Posebnu brigu treba voditi o djeci i maloljetnicima, koji u vodu ne bi smjeli ulaziti bez nadzora.

"Imajte na umu da rijeke, jezera i šljunčare često imaju hladne struje, muljevito dno i jake podvodne vrtloge koji mogu predstavljati ozbiljnu opasnost i za iskusne plivače. Rijeke su najopasnije jer su protočne, imaju često virove, zatim usjeke i često mijenjaju svoj tok", dodali su iz policije.

Podsjećaju i da jezera imaju nagle promjene dubine i temperature te da kupačima problem često predstavljaju raslinje o koje se zapletu, pa se zbog panike do koje može doći, mogu i utopiti.

"Vrebaju i brojne druge nepredvidive posljedice, poput slomljene kralježnice, vrata ili noge nakon skakanja na glavu u nepoznate dubine", priopćila je PU međimurska.